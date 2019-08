Popsangeren Christopher har haft en travl sommer. Først blev han gift, så var han på bryllupsrejse, og derefter var han på en krævende Asien-tour.

Vel hjemme igen, har han fundet tid til at fortælle om sit liv som en gift mand. Og det er ifølge den 27-årige popstjernen ganske dejligt.

»Det er fantastisk fedt, synes jeg. Jeg troede ikke, jeg ville kunne mærke en forskel. Jeg troede bare, at det ville være 'business as usual'. Men jeg har virkelig mærket en forskel.«

»Det har givet mig noget ro på. Nu har vi sagt til hinanden; Det er det, vi gør, vi går denne vej, og vi gør det sammen. Det har helt klart været en kæmpe gave,« fortæller den blonde sanger i et interview med B.T. tirsdag under afsløringen af årets artister til The Voice´19 i Tivoli. Her er den populære sanger hovednavn.

Det var den 1. juni, at Christopher – der har det borgerlige efternavn Lund Nissen – fik sin udkårne, modellen Cecilie Haugaard.

Brylluppet foregik på Helenekilde Badehotel i Tisvildeleje i Nordsjælland. Og alt gik helt som det skulle:

»Det gik bare skide godt. Det var for vanvittig en aften med alle de mennesker, der elsker en allerhøjest og bare fortæller en, hvor meget det ser rigtigt ud, og hvor glade vi ser ud. Det var næsten for meget af det gode,« siger Christopher, der også tilføjer, at parret nærmest er nyforelskede efter brylluppet.

»Man er bare i sådan en kærlighedsbobbel efter sådan et bryllup.«

Christopher bærer med stolthed den vielsesring, som han fik sat på fingeren i begyndelsen af juni. Han kunne slet ikke forestille sig at lade være med at have den på. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Christopher bærer med stolthed den vielsesring, som han fik sat på fingeren i begyndelsen af juni. Han kunne slet ikke forestille sig at lade være med at have den på. Foto: Ida Marie Odgaard

På sin højre hånd har Christopher også et evigt minde om den dejlige dag i form af en vielsesring. Og selv om det langt fra er alle mænd, der har lyst til at gå med ring, så var sangeren aldrig i tvivl:

»Jeg har det sådan mere: Hvorfor ikke? Min far havde ring på, og jeg har gået med ring tidligere, så det skulle jeg selvfølgelig,« siger han og tilføjer:

»Det er ikke engang så meget for nogle andres skyld. Det er mere, fordi det er traditionen, og når hun har en ring på, så skulle jeg også bare have en på. Det var jeg slet ikke i tvivl om.«

Efter brylluppet tog parret to uger til Grækenland på bryllupsrejse, men så var hvedebrødsdagene også slut.

For knap var de landet i Danmark igen, før Christopher skulle på en længere tur til Kina og Sydkorea for at promovere sig selv overfor den hastigt voksende skare af asiatiske fans. Og det var en vild oplevelse:

»Det er fuldstændig vanvittigt. Denne turne er den vildeste, vi har været på. Vi sluttede i Seoul med fuldstændig udsolgt. 23.000 koreanere, der bare står og skriger, og det nyeste album er gået guld. Det var så sindssygt fedt, at jeg nærmest aldrig ville hjem igen« siger han begejstret og fortæller, at hans udseende nok også hjælper til med at erobre fans:

»Og så tror jeg heller ikke, at de blå øjne og de lyse lokker arbejder imod mig. Det er så eksotisk for dem, som noget kan være,«.

Christopher hviler dog ikke på laurbærrene efter hjemkomsten.

»Jeg turnerer rigtig meget med min forholdsvis nye plade. Jeg skal til Tyskland i morgen, til Kalundborg Rocker på fredag, og så er der Smukfest på lørdag. Jeg lever bare på en bus for tiden,« siger han og afslører, at han dog på et tidspunkt vil falde lidt til ro.

For både han og Cecilie Haugaard er enige om, at de skal have børn – på et tidspunkt:

»Jeg tror, vi er meget enige om, at det skal vi – vi ved bare ikke, hvornår. Vi er også enige om, at der ikke behøver at gå så lang tid, men det er også rimelig svært at sige: Nu passer det perfekt. Men det kommer nok aldrig – det perfekte tidspunkt«.

Foruden Christopher skal blandt andre Clara, Zookeepers, Sivas og TopGunn også optræde til The Voice '19, der finder sted i Tivoli den 7. september.