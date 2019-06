Et helt dansegulv, der hopper i takt til høj musik med tung bas, og lige i midten af herlighederne hopper bruden højest af alle.

I går fik popstjernen Christopher sin Cecilie, og til den efterfølgende fest blev der givet gas på dansegulvet.

Det kan fans af parret se på de sociale medier i dag.

En af gæsterne til aftenens fest, som havde omkring 60 inviterede, var musiker Brandon Beal.

Cecilie og Christopher blev gift første juni og forlod for et kort øjeblik festen. De kørte fra Helenekilde Badehotel i en Audi, hvor der blev givet kærlige kys på bagsædet. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Cecilie og Christopher blev gift første juni og forlod for et kort øjeblik festen. De kørte fra Helenekilde Badehotel i en Audi, hvor der blev givet kærlige kys på bagsædet. Foto: Jens Nørgaard Larsen

I hans 'story' på sin Instagram-profil har han delt brudstykker med sine mere end 52.000 følgere fra en aften, hvor folk bestemt ikke holdt sig tilbage.

Bag bruden hopper Christopher også rundt til musikken sammen med gæsterne.

Ligesom vielsen blev også middag og fest holdt på Helenekilde Badehotel, og det er nærmest ikke til at se dansegulvet for mennesker, mens DJ'en der spillede, smiler til den filmende Beal.

Andre gæster ved brylluppet var entertainer Jacob Haugaard og kone Ilse Wilmot. Jacob Haugaard er fætter til brudens far.

Vis dette opslag på Instagram Today my brother sealed the deal and tied the knot!! Big Congratz to @christophermusiccom & @cillemouse and here’s to a long life filled with joy, happiness, prosperity, and love! Et opslag delt af Brandon Beal (@brandonbealmusic) den 1. Jun, 2019 kl. 7.38 PDT

Da B.T. fik fat i dem dagen efter brylluppet, kunne de også skrive under på, at der havde været gang i den.

»Det var fantastisk,« fortæller Ilse Wilmot og uddyber:

»Vi er trætte, som man normalt er efter sådan en fest. Der blev danset, snakket og hygget.«

Som tradtitionen foreskriver, så var det ikke kun med fistpumping, at bruden gav los på gulvet.

Parret var nemlig også ude og tage en klassisk brudevals, men musikvalget var dog ikke helt ordinært. Hvor mange vælger at tage dansen til ´Brudevalsen' af Niels W. Gade, så valgte kendisparret at danse vals til 'What a difference a day makes.'

Her ses de kind mod kind, og Christopher synger også kærligt med på sangen, mens de i sikker stil indtager store dele af dansegulvet - omkredset af venner og familie.

Da B.T. mødte parret efter vielsen var de store smil, og den store kærlighed var ikke til at skjule. Brudgommen fortalte, at han var 'lettet, glad og nervøs' i en pærevælling af følelser. Cecilie fortalte, at parret havde det 'fantastisk.'

Vielsen foregik ude i haven bag hotellet, hvor præsten, der er ven af familien, viede parret med kattegat i baggrunden.