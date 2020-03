Det er ikke kun os almindeligt dødelige, der må tænke kreativt for at få tiden til at gå, mens coronakrisen står på.

Det gælder også popstjernen Christopher, der nu kommer med en opfordring til sine følgere på Instagram:

»Nu skal vi til noget sjovt, inden jeg bliver sat til at vaske gulv eller rense sko eller andre syge projekter. Derfor en cover-challenge,« siger han i en video. Han fortsætter:

»Jeg skal ligesom have aktiveret min kone, inden hun aktiverer mig, kan man sige.«

Sangeren opfordrer sine fans til at komme med et bud på en sang, som han og hustruen Cecilie Haugaard skal fremføre.

Hun på vokal og ham på guitar.

»Jeg kan ikke love, det kommer til at lyde godt. Jeg kan love, at det bliver hysterisk morsomt til gengæld,« siger han.

Han understreger, at han ikke har nogle specifikke præferencer, hvad angår sangbuddene. Kun ét ønske:

»Det kan være din yndligssang. Det kan være din hadesang. Alt andet en Mads Langer,« siger han med et grin.

Og det vælter allerede ind med bud.

Flere foreslår - pudsigt nok - numre fra sangkollegaen Mads Langer. Heriblandt populære hits som 'Elephant' og '3 AM'.

Andre kommer med bud som 'Gonzo' med Suspekt, 'Fuck dig' med Anna David og klassikeren 'Here comes the sun' med Beatles.