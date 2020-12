Den danske sanger Christopher – der for nogle uger siden selv blev konstateret smittet med coronavirus – må nu aflyse sine koncerter resten af året.

Det skyldes de nuværende restriktioner rundt omkring i landet.

Det fortæller han i en video, han har delt på sin Instagramprofil:

»Resten af vores akustiske tour er desværre aflyst! Der er stadig et lille håb for at, Aabenraa (den 17. december, red.) bliver til noget,« skriver Christopher – med efternavnet Lund Nissen – i teksten til videoen.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Christopher (@christophermusiccom)

»Så er vi her igen. Igen. Min tour er af indlysende grunde blevet aflyst,« fortæller han på engelsk i selve videoen.

»It sucks ('det er noget møg', red.),« tilføjer han.

Videre undskylder han til alle dem, der købt billetter til koncerterne.

»Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal sige. Det er virkelig surt,« fortæller Christopher, der i slutningen af november fortalte, at han selv var blevet smittet med coronavirus.

Heldigvis har han det fint, forklarer han:

»Jeg har tilbragt de seneste uger i isolation, jeg har det godt, jeg fik aldrig nogen symptomer. Ved et eller andet mirakel gav jeg det ikke videre til min kone (Cecilie Haugaard, der er gravid med parrets første barn, red.) eller nogen i mit band, så det er godt.«

Til slut i videoen kommer han med en opfordring:

»Bliv hjemme, pas på hinanden, vask jeres hænder – og vi ses på den anden side,« siger han.