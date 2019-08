Den 34-årige skuespiller og tv-vært Christopher Læssø er nyeste navn på deltagerlisten til årets 'Vild med dans'.

Sammen med andre kendisser og professionelle dansere skal han i efteråret bruge sin fredag aften på dansegulvet i det populære TV 2-program, og selv glæder han sig til at prøve noget helt nyt.

»Jeg er sådan en person, der konstant er på jagt efter nye udfordringer, og derfor glæder jeg mig også helt vildt, selvom det er lidt angtsprovokerende, at det er op til demokratiet, om man går videre eller ej,« fortæller han til B.T.

Han fortæller samtidig, at det ikke er første gang, han får tilbuddet om at deltage i programmet.

»Jeg er blevet spurgt et par gange, men jeg har altid tænkt: 'Arg...tør man det?', for det er jo et stort spring, hvor man bliver testet på sin fysiske formåen, og samtidig afdækker man også en del af sit privatliv i det her program,« siger skuespilleren, der nok bedst er kendt for sine værtsroller på 'Danmark har talent' på TV 2 og 'All Together Now' på Kanal 5.

Netop tankerne om privatlivet har været oppe at vende, inden han sagde ja til at medvirke i programmet.

»Jeg har altid været typen, der har holdt mit privatliv meget hemmeligt, fordi jeg kun vil bedømmes på det arbejde, jeg laver. Men når jeg kigger tilbage og tænker over, hvad det egentlig er, jeg har været bange for i den forbindelse, så er der egentlig ikke noget at frygte, hvis man skal dele lidt ud af sig selv,« forklarer Christopher Læssø.

Han fortæller, at han kun har hørt gode ting fra kollegaer, der har deltaget i programmet.

Christopher Læssø ved filmfestivalen i Cannes i 2017. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Christopher Læssø ved filmfestivalen i Cannes i 2017. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Jeg snakkede med Iben Hjejle om det, og hun sagde, at hvis jeg nogensinde fik muligheden for at være med i programmet, så skulle jeg bare sige ja,« siger Christopher Læssø.

Han fortæller desuden, at han næsten ingen danseerfaring har.

»Nu har min 'basarm' kørt i snart ti år, så jeg tænkte, det måske var på tide at få bygget lidt mere på, selvom vi faktisk havde standarddans på teaterskolen, men jeg må nok også indrømme, at det var et fag, jeg sjældent dukkede op til,« afslutter han.

Christopher er dermed sidste nydanser i den kommende sæson af 'Vild med dans'.