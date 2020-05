Det var langtfra planlagt, da Christopher Læssø blev far til sin datter, Olivia. I dag drømmer han om flere børn, men ikke for enhver pris.

Det kan nemlig godt give dårlig samvittighed ikke at kunne tilbyde Olivia en opvækst med en mor og en far under samme tag, et stort hus og to biler.

Hvilken begivenhed har ændret dit liv?

»At blive far er klart den begivenhed, som har ændret mit liv mest. Det er så vildt at gå fra 'hokus-pokus-Christopher-i-fokus' til at knokle røven ud af bukserne for at kunne indrette et børneværelse. At se min datter vokse op og træffe sine egne beslutninger, have sit helt eget temperament og sin helt egen smag er så vanvittigt givende.«

»I starten som nybagt far følte jeg mig som et underholdningsredskab, når moren ikke lige var der. Men jo ældre min datter er blevet, jo mere er jeg kommet på banen som mand. At se min datter vokse op er faktisk det eneste, jeg behøver i mit liv.«

Hvordan vil du beskrive dit forhold til din datter i dag?

»Olivias og mit forhold er meget varmt og hjerteligt. Hun er et barn, som virkelig giver udtryk for sin egen smag, stil og temperament. Og på den måde er vores forhold virkelig tæt. Og i og med at hendes mor og jeg er deleforældre, så sætter vi stor pris på, når vi endelig er sammen.«

Hvad håber du at kunne give videre til Olivia?

»At tro på sine egne evner. Helt klart! Og så at være mod andre, som man også ønsker, at de skal være mod en selv. De helt basale basale ting. Jeg vil jo bare gerne se hende lykkes med det, hun trives i. Og så vil jeg også gerne lære hende, at hun altid kan komme til mig, hvis der er noget.«

Drømmer du om flere børn?

»Jeg vil meget gerne have flere børn. Men jeg vil ikke have dem for enhver pris. Men hvis situationen er rigtig, vil jeg da gerne have flere børn. Det var ikke planlagt, da jeg blev far til Olivia, og hendes mor og jeg gik fra hinanden, da Olivia kun var otte måneder gammel.«

»Det er klart en erfaring, jeg har med videre. For det var ikke optimalt. Og jeg kan godt have dårlig samvittighed over ikke at kunne give hende den normative opvækst. Sådan en med en far og en mor, som bor sammen, med en hund, et rimelig stort hus, to biler osv. Men jeg har også andre mål i livet. Jeg vil gerne ud og rejse med Olivia og min mor. Og jeg vil gerne have tid til nogle af mine egne projekter. Jeg vil gerne skrive lidt mere. Så der er rigeligt at tage fat i, inden der skal flere børn på programmet.«

Hvor vil du gerne rejse hen?

»Jeg vil gerne til Afrika og rejse rundt. Til Mali, hvor min far kommer fra. Både for min egen skyld, men også for Olivias. Jeg er jo af afrikansk afstamning, men jeg har ikke ret meget relation til Mali. Min far er derfra, men jeg ved ikke så meget om det. Så jeg vil gerne derned og rejse lidt rundt. Måske er der noget, som kunne falde på plads inde i mig.«

»Min egen identitet er jo skabt på dansk jord, men der nogle ting og noget kulturophav, som jeg er nysgerrig på. Og som jeg tror også ville hjælpe Olivia i hendes opvækst. For det er sgu ret specielt – jeg går demografisk for at være andengenerationsindvandrer, men alligevel ligger der noget og ulmer. Og det er interessant. Det er en forholdvis ny ting, og vi er ikke særlig mange. Så vi bevæger os hele tiden på ubetrådt grund.«