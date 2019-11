Det er et dansepar i højt humør, man møder efter aftenens udgave af 'Vild med Dans'.

Christopher Læssø og Karina Frimodt fik sæsonens højeste score med fire rene ti-taller fra dommerpanelet, efter de havde danset til 'Killing In the Name' af bandet Rage Against the Machine.

Det er dog ikke første gang, nummeret har medført held for skuespilleren Læssø.

»Hver gang jeg har skullet præstere noget, hver gang jeg føler 'åh, nu kommer nerverne,' så er det bare rart at kunne smide hovedet og høre noget, der giver fuld smadder,« siger han om sit forhold til sangen.

Han fortæller, der var en helt særlig dag, hvor han brugte det karakteristiske nummer.

»Jeg brugte den faktisk, da jeg søgte oppe på teaterskolen,« siger kendissen om sit forhold til sangen, som altså i aften endnu engang var forbundet med succes for ham.

Den høje karakter på samlet 40 point vakte da også stor glæde.

»Ovenud lykkelig,« lød det fra den professionelle danser Karina Frimodt, da hun skulle beskrive sit humør.

»Den havde jeg simpelthen ikke set komme,« supplerede Læssø.

Karina Frimodt forklarede videre, at hun godt kendte nummeret fra tidligere og hurtigt var med på ideen, fordi musikken havde sjove temposkift.

Sangvalget faldt desuden på en særlig dag.

Bandet Rage Against the Machine har nemlig offentliggjort nyheden om, at det bliver gendannet i 2020.