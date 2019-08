Stripper til polterabend. En klassiker, som sangeren Christopher ikke mente, at Mads Langer skulle gå glip forud for sit bryllup.

»Da vi har fået tarot og jazz, der tænker jeg, at vi skal have noget strip.«

Sådan fortæller musikeren om sin gode ven og kollegas polterabend.

Det gør han under en liveversion af tv-programmet 'Natholdet', der blev optaget under Smukfest, skriver Se og Hør.

Christopher mente, at der var brug for et ekstra krydderi, da dagen mest af alt bestod af alkoholfri morgenmad, jazzmusik og nogle spirituelle forudsigelser.

Også Mads Langers hustru, Julie Lillelund, havde efterspurgt en stripper til sin mands polterabend.

Hun gav tydeligt udtryk for, at det måtte være en fejl, da hun hørte, der ikke ville være en stripper.

Så sent på aftenen trådte Mikaela ind ad døren. Hun kostede Christopher 1.800 kroner.

Og som kronen på værket var Mikaela stor fan af sanger og sangskriver Mads Langer.

Derfor måtte Christopher også instruere hende i, at det var vigtigt, hun ikke lod det tynge sig. Mads Langer skulle have et brag af et show.

Om Mads Langer nød showet melder historien ikke noget om.

Julie Lillelund og Mads Langer sagde ja til hinanden i slutningen af juni i år.