Christopher er ikke længere den eneste på hjemmefronten, der engang imellem optræder i tv.

Den populære sangers hustru, Cecilie Haugaard, har nemlig som bekendt i efteråret fået debut som tv-vært i TV2s talentkonkurrence 'Danmark har talent', hvilket han naturligvis er kæmpe fan af. Eller...

»Det bryder jeg mig ikke om,« kommer det først med et smil fra Christopher, da B.T. møder parret på den røde løber til årets Danish Music Awards.

»Ej, det er en joke. Hun gør det skidegodt. I forhold til, at hun ikke har nogen erfaring overhovedet, og det eneste rampelys, hun har stået foran, er det, jeg har sat på hende derhjemme i stuen, så synes jeg, hun gør det fremragende.«

Han tilføjer grinende: »If that's not a face for tv, så ved jeg ikke, hvad der er!«

Cecilie Haugaard, der blandt andet også arbejder som model, fortæller, at Christopher er god til at give ham tips til at begå sig i et tv-studie.

»Og så har vi øvet lidt manus. Det handler jo bare om at være så naturlig som muligt,« lyder det fra Christopher.

»Det bedste råd er at øve, til man kan det til fingerspidserne. Så må resten komme med rutinen. Jeg kan godt mærke, at jeg stadig er lidt på udebane,« fortæller Cecilie.

Christopher og Cecilie til DMA. Foto: Byrd / Kasper Løjtved. Vis mere Christopher og Cecilie til DMA. Foto: Byrd / Kasper Løjtved.

Parret blev gift i sommer. Christopher fortæller, at det stadig er 'sindssygt dejligt', og at de nu har fået lidt mere ro på.

De rejser meget i hver deres arbejde. Han skal for eksempel i starten af 2020 på sin første Europa-turné. Der hjælper det at have sagt ja til hinanden.

»Det er, som om det har gjort langdistanceforholdet lettere,« forklarer Christopher.

En journalist spørger, om der så snart er børn på vej. Det afviser Christopher med et grin.