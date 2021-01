Det er ved at være oppe over for sangeren Christophers gravide hustru, Cecilie Haugaard.

Den 30-årige model og tv-vært er sat til at føde i marts, men Christopher tror ikke, at der går meget mere end fire uger, før 'hun popper', og det skræmmer livet af ham.

Det fortalte den krølhårede og yderst populære sanger i P4-programmet 'Formiddag på 4'eren' tirsdag.

»Jeg føler mig sårbar, og jeg er ligeledes spændt og rædselslagen. Det er et helt nyt niveau af bekymringer og ansvar. Jeg tror, den holder stik den der med, at man ikke ved, hvad det vil sige at blive forældre, før man står midt i det,« siger han i radioprogrammet.

Christopher og Cecilie Haugaard.

Her fortæller han også, at selvom Cecilie Haugaard altså efter planen først skal føde i marts, så tror han ikke, at kalenderen når at skifte fra februar, før deres lille pige er ude.

»Cecilie bliver nok tosset over, at jeg siger det, men jeg tror, at hun popper om fire ugers tid eller sådan noget. Det kan ske any time,« lyder det fra Christopher.

Det var tilbage i september, at parret annoncerede, at de ventede en datter til marts. En datter, som bliver parrets første barn.

Cecilie Haugaard har tidligere udtalt i podcasten 'Anden til Venstre', at selvom hun stoler på, at både hun selv og Christopher vokser med opgaven som forældre, så har hun alligevel en lille frygt, fordi Christopher er en »drengerøv«.

»Han er ikke ligefrem den huslige type eller vanvittig praktisk. Han glemmer ting og er god til at rode. Ting, som ikke gør så meget i det liv, vi lever nu,« sagde hun og fortsatte:

»Jeg er ikke perfektionist, men jeg er stadig en kvinde, der vil have, det spiller, så jeg håber, han tager ansvaret til sig og begynder at se de ting lige så meget, som jeg gør.