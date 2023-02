Lyt til artiklen

»Det må være skønt at bruge sin fødselsdag på at støtte dyremishandling.«

Da den danske sanger Christopher tirsdag delte en række billeder og en video i forbindelse med, at han rundede de 31 år, endte det med at kaste ham ud i noget af et stormvejr.

For i den nu slettede video, der var optaget på en ferie under varmere himmelstrøg, kunne man se, hvordan en lokal mand spillede fløjte for to kobraslanger, der lå i hver deres kurv, mens en abe, der havde halsbånd på og var lænket til manden, løb og hoppede rundt omkring dem.

Siden strømmede det ind med forargede kommentarer fra flere af sangerens følgere:

»Stakkels, stakkels abe, der er lænket fast til en mand med to slanger. Den er tydeligvis stresset og bange (forståeligt). Enormt ærgerligt, at du promovere det på din store platform. Mit dyrehjerte græder over den video og det billede,« skriver en bruger.

»Hvordan kan I vise jeres barn, at den her form for mishandling er okay? Håber, du følte dig fornøjet på dyrenes bekostning. Glemte I hjernen og hjertet i Danmark?,« skriver en anden med henvisning til sangerens hustru, Cecilie Haugaard, og deres datter.

»Dét der, det fatter jeg simpelthen nul af. At du ikke et eneste sekund reflekterer over, hvad det er, du står og laver, da du filmer den abe og de slager, er mig helt uforståeligt. Hvor er det bare MEGA øv og sindssygt tamt. Kom nu ind i kampen,« skriver en tredje.

Siden har også dyrebeskyttelsesorganisationen World Animal Protection Danmark (WAPD) blandet sig i debatten.

I det nu slettede opslag poserer Christopher med en lænket abe på skulderen.

I et længere opslag, som er underskrevet af 'Solbritt', skriver organisationen, at man er blevet gjort opmærksom på, at Christopher har delt 'en oplevelse med aber og slanger':

»Det er desværre ikke en hyggelig oplevelse for dyrene at blive vist frem for turister,« lyder det i opslaget:

»Det kan være enormt svært som turist at gennemskue de mange oplevelser, man kan have med dyr. Hvornår er det okay for dyrene, og hvornår er det ikke. Men en tommelfingerregel er, at hvis man kan røre, ride, bade eller tage selfies med vilde dyr – er der tale om mishandling,« skriver organisationen videre.

Ifølge WAPD er det at dele billeder som Christophers 'desværre' med til at 'legitimere udnyttelsen af vilde dyr':

»Vi vil derfor kraftigt opfordre dig til at fjerne billedet fra din profil og dermed ikke sende et signal om, at det er o.k. at støtte den grusomme industri, der tjener rigtig mange penge på dyrs lidelser,« lyder det i opslaget, der blev skrevet sent tirsdag aften.

Tidligt onsdag morgen har sangeren slettet videoen og et andet billede af ham selv, hvor han har en lille abe siddende på sin skulder.

Udover at have slettet det har sangeren indtil videre ikke kommenteret kritikken. B.T. har rakt ud til ham for at få en kommentar.