Det var en lettet og glad Christopher, B.T. mødte, efter han lørdag blev gift med sin store kærlighed, Cecilie Haugaard.

Bruden var iført en lang, hvid kjole med spindelvævsmønster i blonder og med bar ryg.

Parret stod kind mod kind og smilede til de fremmødte fotografer ude foran Helenekilde Badehotel i Tisvildeleje, hvor ceremonien foregik.

Til den fremmødte presse fortæller bruden, at hun »har det fantastisk.«

Også Christopher er i godt humør.

»Jeg er lettet, glad og nervøs,« siger popstjernen.

Også komikeren Jacob Haugaard var blandt gæsterne, da hans fætter er far til Cecilie Haugaard.

Til B.T. fortæller han - ud over, at han har spist fem flødeboller, som bryllupskagen var lavet af - at han var meget rørt over at se sin fætter følge bruden op til Christopher under ceremonien.

Her ses komikeren Jacob Haugaard med sin kone. Foto: Marie Milling Vis mere Her ses komikeren Jacob Haugaard med sin kone. Foto: Marie Milling

»Det mest rørende øjeblik var, da min fætter kom med Cecilie på armen. Så blev jeg 'sådan lidt',« siger Jacob Haugaard med en klump i halsen.

Efter ceremonien tog parret og de omkring 100 gæster videre til middag og fest et ukendt sted. Der er pressen nemlig ikke inviteret.

Parret blev forlovet i september sidste år, da Christopher faldt på knæ. Efterfølgende fortalte Christopher til B.T., at brylluppet blev på hendes præmisser. Han selv havde kun ét krav.

»Jeg vil sige, hun kommer til at få det rimelig meget, som hun gerne vil have det. Hvis hun vil have en grøn dug på bordet, så får hun det. Mit eneste krav er, at det skal være så omfavnende som muligt – alle skal være velkomne,« sagde Christopher til B.T.

Christopher og Celie Haugaard bryllup. Lørdag den 1. juni 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Christopher og Celie Haugaard bryllup. Lørdag den 1. juni 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Han havde planlagt frieriet i et år, men hvordan det præcist foregik, ville han dog ikke afsløre.

»Jeg kan sige, at jeg overgik mig selv. Der var skruet op for romantikken. Om jeg så planlagde det fra nu af og til næste år, så ville jeg ikke kunne gøre det lige så magisk igen. Det gik op i en højere enhed. Ej, men, jeg overgik mig selv – det gjorde jeg sgu.«

Siden er det ikke meget, offentligheden har fået af vide om dagens bryllup. Cecilie Haugaard løftede dog noget af sløret for brylluppet ved Elle Style Awards tidligere på måneden. Her fortalte hun, at det er en præst i familien, som skal vie dem. Samtidig beskrev hun brylluppet som mellemstort, hvor både venner og familie ville blive inviteret.

Forleden fik man dog en fornemmelse af, at brylluppet var inden for rækkevidde. Efter Christophers koncert ved årets Jelling Festival, blev han nemlig 'bortført' af sine kammerater, for efter at blive smidt ind i en bus, der skulle fragte ham til sin polterabend.