Christopher deler for første gang billeder, efter han i weekenden blev gift med sin Cecilie.

'Det er svært at beskrive, hvor magisk denne weekend var,' starter sangeren sit opslag, som han har lagt på sin Instagram-profil.

Sammen med teksten følger der fire billeder af et storsmilende par, som kigger hinanden dybt i øjnene, som griner og ser meget lykkelige ud.

Da B.T. mødte det nygifte par lørdag på deres bryllupsdag, virkede de også meget glade.

Vejret var lidt truende ved brylluppet 1. juni, men det holdt tørt hele dagen og solen skinnede det meste af tiden. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Vejret var lidt truende ved brylluppet 1. juni, men det holdt tørt hele dagen og solen skinnede det meste af tiden. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Der blev smilet og både gom og brud kunne fortælle, at det havde været en fantastisk dag.

»Jeg er lettet, glad og nervøs,« sagde popstjernen, da parret stillede op til billeder på den hvide løber, som bruden nogle timer forinden havde vandret ned ad.

Brylluppet blev holdt på Helenekilde Badehotel i Tisvildeleje, og til vielsen var mere end 100 mødt op.

På det nye opslag som Christopher har lagt på Instagram, kan man blandt andet se, at parret er portrætteret, hvor de sidder i en bil.

Vis dette opslag på Instagram It's hard to describe how magical this weekend was!! I can't wait to spend the rest of my life with this happy girl, I now get to call my wife! Thank you for all the love Forever and ever Et opslag delt af Christopher (@christophermusiccom) den 4. Jun, 2019 kl. 10.42 PDT

Det kunne meget vel være en Jaguar E Type, som stod på parkeringspladsen og ventede, da parret forlod badehotellet efter receptionen om eftermiddagen.

Den nybagte brud Cecilie var ved at stige ind i den, da de skulle køre, men hun blev gelejdet ind i en Audi af sin mand, som altså havde andre planer.

Jaguaren blev dog kørt af en chauffør og forlod stedet sammen med audien, hvori der sad et brudepar, der havde travlt med at få kysset lidt, nu hvor de havde et helt bagsæde til dem selv.

Udover at Chrisopher har delt billeder med sine mange følgere på Instagram, så har man også drypvis kunnet følge med i, hvordan aftenen forløb, da flere gæster har delt bidder fra middag og fest.

Man kunne blandt andet se, hvordan den gode ven Mads Langer lavede et indslag, hvor han drillede den tilsyneladende perfekte gom med en sjov sang.

Andre opslag viste, hvor Christopher og Cecilie dansede brudevals til det berømte nummer 'What a difference a day makes.'

Og til sidst var der så fuld gang i festen med et fyldt danseguld og en brud, der hoppede højest af hele gruppen af festglade bryllupsgæster.

