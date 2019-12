Popstjernen Christopher er efterhånden blevet synonym med sit krøllede garn.

Men nu er 'nudelhåret' væk.

Det afslører sangeren på Instagram, hvor han og hans nye korthårsfrisure annoncerer, at der er nye sange på vej.

'Ny musik kommer i 2020! Vi skyder videoen til min første single i Singapore denne weekend. Kan f***ing ikke vente, til jeg skal dele det med jer,' skriver han.

Og selvom musik-nyheden begejstrer de mange 'stopher-lovers', så overskygges den af de nye korte lokker.

Spørgsmålet: 'Hvor er håret?' går igen, og mens der er flere græde-smileyer i Christophers kommentar-spor, så er der også masser af hjerter og rosende ord til frisuren fra fansene.

Også kendis-Danmark tjekker ind med en kommentar til sangerens hår.

Peter Falktoft påpeger, at Christophers nye look minder ham om den tysk-irsk skuespiller Michael Fassbender.

Vis dette opslag på Instagram New music coming in 2020!! Shooting the video to my first single in Singapore this weekend. Cant f@#%ing wait to share it with you guys!! : @petra_kleis Et opslag delt af Christopher (@christophermusiccom) den 4. Dec, 2019 kl. 10.01 PST

Instagrammeren Anders Hemmingsen er en mand af få ord og har blot kommenteret med en måbende smiley og en skål nudler - en henvisning til, at Christopher i flere år er blevet kaldt 'nudelhår'.

Mest kendt er nok sangen 'First Like', som Christopher optrådte med i Natholdet i 2014 og bestod af kommentarer fra hans sociale medier - bl.a. linjen: 'Dit hår ligner nudler'.

Christopher har siden optrådt med sangen til sine koncerter, men til DR har han tidligere fortalt, at han overvejede at skrotte det virale mega-hit, fordi det ikke passede ind i en koncert fyldt med inderlige sange:

»Da vi havde spillet koncerten, kunne jeg mærke, at folk savnede den - og jeg hader også selv at stå til en koncert og vente på det dér gamle hit, der så aldrig kommer. Det kan godt være, jeg ikke selv synes, den er så 'sej', men man skal jo kende og forkæle sit publikum - så nu er 'First Like' med igen,« sagde han til DR.