Fem måneder. Eller 152 dage.

Så langt tid er der gået, siden det sidste opslag på de sociale medier fra den 26-årige danske sanger Christopher. Indtil torsdag aften.

For her delte popstjernen langt om længe opslag på både Facebook og Instagram. Og det var der en helt særlig grund til.

For den danske sanger, der også har fået fornøjelsen af at være årets første kunstner til Fredagsrock i Tivoli, er tilbage med ny musik - nemlig singlen 'Bad'.

Christopher optræder i Portalen i Greve. Foto: FLINDT MOGENS (arkiv). Christopher optræder i Portalen i Greve. Foto: FLINDT MOGENS (arkiv).

Og netop ny musik er årsagen til, at Christopher valgte at trække stikket fra de sociale medier for en stund, fortæller hans PR-ansvarlige, Julie Bekker, til TV 2. For processen i forhold til at skrive nye numre har krævet fred og ro, lyder det.

En holdning, som sangeren selv deler.

'Jeg kunne mærke energien og potentialet i 'Bad', fra det øjeblik sangen begyndte at forme sig. Jeg kunne ikke få mig selv til at stoppe midt i processen, så jeg insisterede på bare at blive ved uden forstyrrelser, men bare med fuldt fokus, for at se, hvor sangen kunne tages hen,' skriver Christopher i et svar til TV 2.

Sanger Christopher Nissen. Foto: Søren Bidstrup (arkiv). Sanger Christopher Nissen. Foto: Søren Bidstrup (arkiv).

Da Christopher torsdag aften gjorde comeback på de sociale medier, skiftede han profilbillede på sin Facebook. Og efterfølgende fulgte så flere nye billeder og et opslag på Instagram.

Store dele af fredag har Christopher også opdateret sin Instagram-story flere gange, så alt tyder på, at han for alvor er tilbage på de sociale medier.

FAKTA: Christopher Fulde navn: Christopher Lund Nissen Født 31. januar 1992 (26 år)

Udgav sit debutalbum 'Colours' i marts 2012

Har bl.a. modtaget prisen 'Årets publikumspris' i 2014 ved 'Danish Music Awards'

Opvokset i Tårnby på Amager.