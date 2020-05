Christopher Lund Nissen er bedst kendt som sangeren Christopher. Men han kunne meget vel være blevet kendt som 'Christopher fra X Factor'. Og det er han glad for, han ikke blev, fortæller han til B.T.

»Det er svært at ryste af sig igen,« siger sangeren, der fredag aften går på scenen i 'X Factor' for at synge sin nye single 'Leap of Faith' sammen med 'Mathilde fra X Factor', 15-årige Mathilde Caffey.

Det er tredje gang, den 28-årige sanger synger i en 'X Factor'-finale. Også i 2014 og 2016 blev seerne forkælet med hans blide røst. Så hvis han er så vild med at stå på 'X Factor'-scenen, hvorfor stiller han så ikke bare op?

»Det er jo fordi, jeg har fået mit gennembrud,« griner Christopher og afslører, at han faktisk var tæt på at melde sig til, da 'X Factor' havde premiere på dansk tv i 2007, men fik kolde fødder.

Hjalmer og Christopher inden fredagens første 'X Factor'-finale, hvor de begge skal optræde. Foto: Martin Sylvest Vis mere Hjalmer og Christopher inden fredagens første 'X Factor'-finale, hvor de begge skal optræde. Foto: Martin Sylvest

»Jeg var 15 og amatør-kældermusiker og tænkte: 'Hvordan går man fra kælderen til at være professionel?, hvordan får man spillet sin musik, eller vist hvem man er til nogen i branchen, der har forstand på det? Der er 'X Factor' på en måde en hurtig vej ind i branchen, - men alt hvad der kommer hurtigt går hurtigt, så det kan væe megafedt, men også virkelig svært at ryste af sig igen,« siger han.

»Jeg havde helt sikkert være 'Christopher fra X Factor', hvis jeg var stillet op dengang. Men det er muligt at ryste det af sig, og der er kommet fede artister ud af 'X Factor'. Jeg tror, folk er begyndt at vænne sig til, at hvis man er god nok, har attitude nok og er swag nok, så skal det nok gå.«

Christopher nåede aldrig at lade sig friste af flere talentshows, før han fik sit gennembrud i 2012. Men næsten, fortæller han.

»Der var engang en konkurrence på P4, hvor man kunne hive guitaren frem og synge en sang ved lejrbålet for at vinde to billetter til Skanderborg (Smukfest, red.), og der meldte jeg mig til og vandt to billetter til Skanderborg. Det var fedt!« siger han med et stort smil.

Mathilde Caffey får fornøjelsen af at synge duet med sit store idol Christopher fredag aften. Foto: Martin Sylvest Vis mere Mathilde Caffey får fornøjelsen af at synge duet med sit store idol Christopher fredag aften. Foto: Martin Sylvest

Når han trods sine skrubler over formatet 'X Factor' optræder i sin tredje finale, så skyldes det, at det er et godt sted at promovere sin musik, fortæller sangeren, der fredag optræder offentligt med sin nye single for allerførste gang.

Så selvom han ikke er med i konkurrencen, så har han stasig masser af sommerfulge i maven, må han indrømme.

Så det er ikke for at slå Stine Bramsen fra Alphabeat, der har været i finalen fire gange, at du er her igen?

»Det kan jeg ikke afvise. Det kan godt være, jeg kommer tilbage igen på et tidspunkt,« smiler sang-charmøren.