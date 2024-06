For tre år siden fik hun konstateret en kronisk og alvorlig sygdom, der rammer centralnervesystemet.

Nu giver den amerikanske skuespiller Christina Applegate et hudløst ærligt indblik i, hvordan hun har det lige nu.

Og det er ikke godt.

Der forklarer hun selv i podcasten 'MeSsy', som hun har med Jamie-Lynn Sigler. Det skriver Vanity Fair.

Christina Applegate ses her under Emmy-prisuddelingen tidligere på året. Foto: Mario Anzuoni/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Christina Applegate ses her under Emmy-prisuddelingen tidligere på året. Foto: Mario Anzuoni/Reuters/Ritzau Scanpix

Begge kvinder er blevet diagnosticeret med den alvorlige sygdom multipel sklerose (MS), der i daglig tale kaldes sklerose og er en kronisk sygdom i centralnervesystemet, hvor immunsystemet af en eller anden grund angriber hjernen og rygmarven, hvilket fører til skader, der med tiden kan føre til større eller mindre nedsat funktion.

Det er nu tre år siden, at 52-årige Christina Applegate afslørede, at hun var blevet diagnosticeret den alvorlige sygdom – og siden har hun løbende givet offentligheden et indblik i, hvordan hendes tilstand er, og hvordan sygdommen har påvirket hendes liv.

I det seneste afsnit af podcasten fortæller hun, at hun befinder sig i en depression.

»Sådan en rigtig 'fuck it all'-depression, hvor det skræmmer mig en lille smule, fordi det føles virkelig fatalistisk. Jeg er fanget i et mørke lige nu, som jeg ikke har følt i... Jeg ved ikke engang hvor længe, sikkert 20 år eller sådan noget,« siger Applegate ifølge People i afsnittet, som er optaget for nogle måneder siden, men først er udgivet denne uge.

Går du med svære tanker? Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Du kan eventuelt kontakte din egen læge eller ringe til Psykiatrifondens rådgivning på telefon 39 25 25 25 eller kontakte Livslinien på telefon 70 201 201. Du kan også læse mere på www.livslinien.dk. Er det mere akut, kan du også ringe 112.

Til stor overraskelse for de fleste dukkede 'Dead To Me'- og 'Vore Værste År'-stjernen op under den storslåede prisuddeling Emmy Awards tilbage i januar.

I podcasten fortæller hun, at det var »den hårdeste dag« i hendes liv, og at hun sov to dage efterfølgende.

»Det her er virkelig ærligt... Jeg nyder ikke at leve. Jeg nyder det ikke. Jeg nyder ikke tingene længere,« siger Christina Applegate i podcasten og forklarer, at hun har taget kontakt med sin terapeut igen og vil genoptage sessionerne for første gang siden sin diagnose.

»Jeg har undgået terapi, siden jeg fik diagnosen, fordi jeg er så bange for at begynde at græde og for, at jeg ikke kan holde op med at græde,« forklarer hun.

Sidste år afslørede Christina Applegate i et interview med Vanity Fair, at hun 'nok ikke kommer til at arbejde foran et kamera igen'.

»Med sygdommen MS er det aldrig en god dag. Du har bare nogle mindre lortedage. Folk siger: 'Jamen, hvorfor tager du ikke flere brusebade?' Fordi det er skræmmende at gå i bad. Du kan falde, du kan glide, dine ben kan bukke under. Især fordi jeg har et bad med glas. Det er skræmmende for mig at gå derind,« fortalte hun:

»Der er bare visse ting, som folk tager for givet i deres liv, som jeg tog for givet. At gå ned ad trapperne, at bære ting – det kan man ikke længere. Det er fandeme surt. Jeg kan stadig køre korte strækninger i min bil. Jeg kan bringe mad op til mit barn. Op, aldrig ned.«

Privat danner Christina Applegate par med musikeren Martyn LeNoble, som hun har en datter med.