Alice Rosenkrantz Stadil er for meget nyligt blevet mor til sit fjerde barn.

Alligevel er der nok dem, der vil mene, at det ikke er til at se, hvis man kigger hendes Instagram-profil igennem.

Kendissen, som er gift med erhvervsmanden Christian Stadil, har delt et billede af sig selv på det sociale medie, hvor hun fremviser sin krop kun syv dage efter, hun har født en lille dreng.

'Som mor har jeg tit drømt om de superkræfter, som moderen i “The Incredibles” har, hendes elastik arme kan fange børn (og forbrydere) allesteder... mine arme strækker sig ikke, men mit maveskind har fået lidt af de der “stræk ud og træk sammen” superkræfter,' skriver hun og fortsætter:

'Havde ellers indstillet mig på, at jeg nok ikke ville få en flad mave igen... men kroppen er altså vild, det er kun 7 dage siden, baby A kom ud.'

Sammen med hendes tekst har hun lagt et billede af sig selv i undertøj, hvor man kan se, at hendes maveskind nærmest har trukket sig helt sammen igen.

Folk på Instagram er også imponerede over, hvor godt den nybagte mor ser ud.

'Highfives til din krop for at have båret og født fire børn. Kram fra en mor til to med lunken mave, ar og strækmærker,« skriver en af kendissens følgere.

Christian Stadil og Alice Brunsø blev viet i Messiaskirken i Charlottenlund. Parrets tre små børn, Winston, Hamilton og Harper på mellem to og fem år, deltog i selve vielsen som brudepige og brudedrenge. Foto: Nils Meilvang Vis mere Christian Stadil og Alice Brunsø blev viet i Messiaskirken i Charlottenlund. Parrets tre små børn, Winston, Hamilton og Harper på mellem to og fem år, deltog i selve vielsen som brudepige og brudedrenge. Foto: Nils Meilvang

'Har aldrig set noget lignende. Synes, du skal få lidt flere børn med de gener. Spred dem!' skriver en anden.

Det var fredag, parret blev forældre til deres fjerde barn. De har nu tre drenge og en pige.

Fru Stadil forklarer, at det er en stor glæde, men der er også nok at se til, når man har fire børn under syv år.

»Det er et værre kaos. Det er totalt meget kærlighed og totalt meget kaos«, siger hun grinende og tilføjer:

»Men det er også fuldstændig fantastisk. Det er virkelig, virkelig dejligt. Det føles meget rigtig, og som om han altid har været her.«

Hun fortæller dog også, at de andre børn i denne omgang ikke er blebørn, så nu forstår de, hvis hun beder dem om at vente et øjeblik.

Christian Stadil har skabt en kæmpe formue med firmaet Thornico, som blandt andet ejer tøjmærket 'Hummel.'

Nu mangler den seks mand store familie måske mest af alt tid, for Alice Rosenkrants Stadil fortæller, at hun lige skal finde ud af, hvordan hun deler sin tid lige imellem de fire børn.