Søndag fik tv-vært Christiane Schaumburg-Müller sig en overraskelse ud over det sædvanlige.

For bag om hendes ryg havde padelgruppen 'The Padoodles' – som Christiane Shaumburg-Müller er en del af – planlagt en overdådigt polterabend med en tur til de sneklædte fjelde i Norge.

»Det var fuldstændig fantastisk. Det var et helt pakket program,« fortæller hun til B.T. og fortsætter:

»Jeg er bare et stort smil. Det har bare været så fedt, og har været så hemmelighedsfuldt. Det er det vildeste program, som har været planlagt. Der blev bare ved med at komme overraskelser på de to døgn, som vi var afsted.«

I gruppen 'The Padoodles' er blandt andet Christiane Schaumburg-Müllers gode veninde, skuespilleren Julie Steincke. Her ses de to veninder til Zulu Comedy Galla 2022. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere I gruppen 'The Padoodles' er blandt andet Christiane Schaumburg-Müllers gode veninde, skuespilleren Julie Steincke. Her ses de to veninder til Zulu Comedy Galla 2022. Foto: Ida Marie Odgaard

Torsdag morgen begyndte den tidligere 'Vild med dans'-vært at dele billeder fra turen på sin Instagram, hvor man kan se, turen startede i Københavns Lufthavn iført en lyselilla flyverdragt og vinterstøvler.

Af venindegruppen havde hun søndag fået dragten, samt informationer om pakkeliste og mødetidspunkt.

Men selvom der ikke var mange informationer om, hvad hun skulle, så havde hun en fornemmelse af, det var noget, hvor kulden var en stor faktor. Herfra gik turen så til Lysbu i Norge lidt udenfor Oslo.

»Karina (Christianes bedste veninde, red.) kender mig så godt. Hun kender min bucket list og havde simpelthen arrangeret en langrendstur, og det var på min bucket-list. Så vi var på langrend i Norge,« siger Christiane Schaumburg-Müller og fortæller med et grin, at der er hun dog ikke nået til endnu på sin Instagram-profil.

På turen boede 'The Padoodles' på det hotel, hvor Christianes mor og stedfar mødte hinanden, hvilket var en ekstra lille overraskelse på en ellers overraskelsesfuld tur. Foto: Foto: Screendump / Instagram: Christiane Schaumburg-Müller Vis mere På turen boede 'The Padoodles' på det hotel, hvor Christianes mor og stedfar mødte hinanden, hvilket var en ekstra lille overraskelse på en ellers overraskelsesfuld tur. Foto: Foto: Screendump / Instagram: Christiane Schaumburg-Müller

Christiane Schaumburg-Müller blev forlovet sidste år med Daniel Åxman under en tur til Den Dominikanske Republik i vinterferien.

Derfor ligger hun heller ikke skjul på, at polterabendturen var noget helt specielt.

»Vi har grint så meget, det har været så velorganiseret. Det er Karina, som har været primusmotor på det her. Det har været et event udover det sædvanlige,« siger hun.

Der var quizzer, sang, en kælketur og ikke mindst prikken over i'et med langrenden, og temaer til alle overraskelser.

Den ene aften var der glitter party og den anden black party – der var dresscode til alt.

»Det stod bare ikke stille med overraskelser. Jeg er virkelig oppe at køre,« afslutter hun.