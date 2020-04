Den 40-årige rigmand Daniel Åxman, der danner par med 'Vild med dans'-værten Christiane Schaumburg-Müller, har netop sat sin kæmpe villa i Hellerup til salg.

Villaen er på 280 kvadratmeter, og prisen lyder på 32,5 millioner kroner.

Han gav selv 28 millioner kroner for det store palæ sidste år. Han tjener altså lige omkring 4,5 millioner kroner, hvis villaen bliver solgt til prisen.

Boligen er på hele fire etager, har syv værelser og tre badeværelser.

Derudover kan man heller ikke klage over beliggenheden på det røde murstenshus.

Øresund ligger blot 200 meter væk, og der er heller ikke langt til butikkerne på Strandvejen og Hellerup havn.

Du kan se luksusvillaen her.

Daniel Åxman blev for alvor et kendt navn i Danmark, da det i starten af januar blev offentliggjort, at han dannede par med Christiane Schaumburg-Müller.

Her var der stor mystik om forholdet og den mystiske mand.

Daniel Åxman var nemlig så hemmelighedsfuld, at det var umuligt at opstøve et billede af ham. Han havde derudover ingen offentlige profiler på de sociale medier.

Men tilbage i februar kunne Christiane Schaumburg-Müller altså ikke holde ham helt hemmelig mere.

Det skete i forbindelse med Billed-Bladets TV-guldpris, hvor Christiane Schaumburg-Müller lagde et selfie op af parret. Du kan se billedet her.