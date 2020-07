Den 38-årige tv-værtinde Christiane Schaumburg-Müller er nu også kommet af med sin villa i Hellerup - faktisk samtidig med at hun og kæresten Daniel Åxman købte deres nye villa.

Salget af Schaumburg-Müllers villa og købet af parrets nye fælles hjem er nemlig sket i en byttehandel - et såkaldt mageskifte - hvor køber og sælger bytter ejendom.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Af tinglysningen fremgår det, at Christiane Schaumburg-Müller har fået 13,5 millioner kroner for sit hus, som hun købte i 2007 med sin eksmand, rapperen L.O.C. Den gang gav parret 10,7 millioner kroner for adressen.

I efteråret købte Schaumburg-Müller dog L.O.C. ud af ejendommen - og nu er hendes egen tid på adressen altså også tæt på at være ovre.

Flytter rundt i kommunen

Huset, som Christiane Schaumburg-Müller forlader, tæller 313 kvadratmeter fordelt på otte værelser, mens kæresten Daniel Åxmans villa, der indtil fornyligt også var udbudt til salg, breder sig over 280 kvadratmeter.

Parret får dermed noget mere plads at pakke flyttekasserne ud på i deres nye hjem. Her er der nemlig næsten 530 kvadratmeter fordelt på ti værelser, det viser oplysninger fra Boliga.dk.

Huset kostede ifølge tinglysningen af ejendommen 31,5 millioner kroner og ligger i Gentofte ganske tæt på Bernstorff Slotshave.

Både Åxmans og Schaumburg-Müllers snart tidligere hjem ligger i Hellerup - inde for samme kommunegrænser som deres nye bopæl - og dermed er der altså kun tale om en flytning på cirka tre kilometer.

Christiane Schaumburg-Müller offentligjorde sit forhold til rigmanden Daniel Åxman i starten af året - hvor hun på hjemmesiden til sit foretagende; Chri Chri offentliggjorde et billede af sin nye kæreste.

