Christiane Schaumburg-Müller er en livsnyder. Og hendes glas er sjældent halvt tomt, fortalte den lattermilde 'Vild med dans'-vært for nylig om årsagen til, at den ubeskrivelige sorg over at have mistet sit barn halvvejs gennem graviditeten ikke havde slået hende helt omkuld.

Men selv Christiane Schaumburg-Müller kan have mørke perioder. Og sådan en havde hun onsdag, fortæller hun ærligt på Instagram.

'Velkommen til gråvejrsdagen. Jamen, jeg vågnede egentlig glad, som jeg plejer, men så skulle jeg lige prøve, om jeg kunne passe mine mest løse jeans. Og det kunne jeg ikke,' skriver hun.

På Instagram deler hun en række billeder, hun tog af sine slanke krop og flade mave, lige inden hun blev gravid med sit og kæresten Daniel Åxmans første barn, sønnen Columbus, som ulykkeligvis ikke overlevede graviditeten ud.

Men på Instagram viser hun også sin bløde efterfødselsmave, der efter hendes eget udsagn minder om 'en skumfidus, der skal presses ned i et for stramt hylster'.

En mave, der for de fleste mødre ville være et symptom på en stor lykke, men som for Christiane Schaumburg-Müller er blevet beviset på det modsatte.

'Så kom den sorte sky. Og pludselig blev jeg opgivende og megaked af det. Vil bare gerne have, at det hele er normalt, og det er det bare ikke,' skriver hun om det, der mødte hende i spejlet.

'Vil gerne have min krops udgangspunkt tilbage med der samme, kunne passe mit tøj i skabet og gå på udsalg i Zara. Jeg vil ikke mindes om det, der ikke blev, hver gang jeg kigger på min nøgne krop eller åbner skabet,' skriver hun og tilføjer:

'Elsk din krop, vær god ved den. Let nok at sige – svært at føle.'

Den 40-årige tv-vært og iværksætter fortæller, at hun kan skjule maven ved at tage noget bestemt tøj på, og at hun faktisk helt kan glemme den virkelighed, som gemmer sig bag de store T-shirt.

'Og jeg har selvværd nok. Og realitetssans nok til at vide, at jeg ser pissegodt ud – er født under en heldig stjerne, når det kommer til udseende. Men jeg er også bare et helt normalt uperfekt/perfekt menneske, hvis verden også er sort engang i mellem.'

Christiane Schaumburg-Müllers med kæresten Daniel Åxman. Foto: Privat Vis mere Christiane Schaumburg-Müllers med kæresten Daniel Åxman. Foto: Privat

Christiane Schaumburg-Müller, der i forvejen har sønnen Constantin med rapperen Liam O'Connor, har tidligere fortalt, at hun grundet sin relativt høje alder og lave stofskifte har haft svært ved at blive gravid.

Men i april kunne hun endelig afsløre, at hun ventede sit andet barn. Indtil hun mistede det i 21. graviditetsuge.

Samtidig kunne hun dog fortælle, at hun også finder lyspunkter i tragedien.

'Det, min kæreste og jeg gennemgik, har forbundet os mere end nogensinde. Og midt i alt det tragiske oplevede vi også noget af det smukkeste. Vi blev forældre til en lille dreng. Sammen. Den dag. Det var enormt rørende. Sårbart. Blottende og forenende. Livet er smukt,' skrev hun for nylig.

Hendes kæreste Daniel Åxman har i forvejen to børn fra et tidligere forhold.