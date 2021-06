Det er ikke mange mennesker, der kan sælge et hus med 1,4 millioner i rabat og alligevel tjene kassen på det.

Men det er altså alligevel lykkedes for Christiane Schaumburg-Müller.

Ifølge Se og Hør har den 39-årige kendis nemlig formået at sælge sit og kæresten Daniel Åxmans rækkehus i kystbyen Taarbæk for en vældig fin pris.

Parret købte huset nord for København for 6.750.000 millioner kroner tilbage i august 2020 gennem deres firma 'CD Projects ApS'.

Deres plan var at istandsætte det 154 kvadratmeter store hus med henblik på sælge det videre og score kassen.

I november 2020 satte de det således til salg for hele 10.995.000 kroner, hvilket dog viste sig at være en for høj pris, hvorefter de i marts i år satte prisen yderligere ned til 10.500.000 kroner.

Heller ikke dette beløb formåede de dog at hive hjem, da huset – ifølge Se og Hør – er blevet solgt for 9,6 millioner kroner, hvilket altså er 1,4 millioner kroner under startprisen.

Parret kan dog som nævnt glæde sig over, at de trods alt alligevel har scoret en gevinst i millionklassen, da prisen på 9,6 millioner stadig er hele 2,85 millioner kroner mere, end hvad de betalte for huset i første omgang.



Det skal dog nævnes, at det ikke vides, hvor mange penge parret har brugt på renoveringen af huset, og hvor meget gevinsten derfor reelt er på.