Over en bred kam er folk ikke imponerede, hvad angår den måde kokken Umut Sakarya er blevet behandlet under denne sæson af 'Vild med dans.'

Heller ikke værten Christiane Schaumburg-Müller synes, det, der er sket, har været fair.

»Jeg synes simpelthen, det er så sørgeligt, at man voksenmobber en person ud af et program.«

Sådan lyder det fra Christiane Schaumburg-Müller, der uddyber:

»Jeg synes, det er en sørgelig tendens i vores samfund, at vi skal være så helvedes uopdragne på sociale medier.«

»Vi lever i en verden, hvor alle har fået et talerør,« siger Christiane Schaumburg-Müller, men understreger, at det betyder ikke, at man behøver at bruge det, hver gang man har en negativ tanke om en person.

»Jeg synes, det er mangel på pli, jeg synes, det er mangel på opdragelse, og jeg synes, det er direkte uforskammet,« lyder det uden omsvøb fra værten.

Hun siger, at hun har været forskånet for at modtage hårde kommentarer på samme måde.

Den kendte tv-vært har dog også valgt kun at være på Instagram, og der tror hun, at hun har været ret heldig med sine følgere.

Det er anden gang, at hun og Sarah Grünewald er værter på programmet, og hun forklarer, det er første gang, hun har oplevet en så massiv kritik af en deltager, og hun er ikke sikker på, om der har været tilfælde lige så slemme tidligere.

»Det er et program, hvor rigtig mange følger med, men derfor kan folk godt opføre sig ordentligt,« slår hun fast.

Torsdag blev det meldt ud, at kokken Umut Sakarya trak sig fra danseprogrammet på grund af de negative kommentarer, som var blevet for meget for ham.