Christiane Schaumburg-Müller er det nye ansigt for makeupgiganten Max Factor.

Lige nu er hun i Paris for at skyde kampagnebilleder.

På hendes Instagram viser hun det luksuriøse hotel frem, hun er indlogeret på, The Ritz.

Det er dog ikke et hvilket som helst hotel.

Kourtney Kardashian. Foto: CHRIS DELMAS

På Christiane Schaumburg-Müllers Instagram-story beretter hun nemlig om, at realitystjernen Kourtney Kardashian også har fundet vej til hotellet.

Endda lige ved siden af 'Vild med dans'-værtinden.

»Haha, det fulgte med i pakken. Hun vil sikkert også gerne være Max Faktor-ambassadør, men man kan ikke det hele – hver ting til sin tid,« skriver hun.

Koutney Kardashian er særligt kendt fra familie-realityshowet 'Keeping Up with The Kardashians'.

'Vild med dans'-værterne, Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller. Foto: Martin Sylvest

Ambassadørskabet er Christiane Schaumburg-Müller øjensynligt pavestolt af.

»Det er en stor milepæl for mig. Jeg er makeup lover, har skrevet to beautybøger og er nu ansigt for Max Factor … man må sgu godt være lidt stolt!«

I 2019 var Christiane Schaumburg-Müllers 'Vild med dans'-medvært, Sarah Grünevald, ansigt for makeup-virksomheden.

De to kan igen snart opleves i danseprogrammet, der har premiere på TV 2 og TV 2 Play 10. september.