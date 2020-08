»Jeg synes ikke altid, jeg har været lige god til det hele. Jeg har altid været god til meget. Men aldrig rigtig god til noget.«

38-årige Christiane Schaumburg-Müller har prøvet det meste.

Siden hun som blot 15-årig tonede frem i sølvfarvede hotpants i musikvideoen til 90'er-megahittet 'Space Invaders', har hun ernæret sig som både danser, skuespiller, tv-vært, model, designer, forfatter, influencer, iværksætter, forlagschef og chefredaktør på sit eget brand, ChriChri. Og så har vi helt sikkert stadig glemt noget.

For Christiane Schaumburg-Müller har altid gjort en dyd ud af at følge mavefornemmelsen og arbejdsglæden.

Christiane Schaumburg-Müller, tv-vært og iværksætter, fotograferet på Villa Copenhagen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Christiane Schaumburg-Müller, tv-vært og iværksætter, fotograferet på Villa Copenhagen. Foto: Bax Lindhardt

Og lige nu siger den, at hun skal slippe tøjlerne på hjertebarnet ChriChri og fokusere på de ting, hun ved, hun kan: sine værtsjobs og familien.

I øjeblikket er Christiane Schaumburg-Müller vært på TV 2-programmet 'Den vildeste danser', hvor ukendte danskere kæmper om en optræden i seersuccesen 'Vild med dans' – som hun i øvrigt også er vært på.

Christianes blå bog Er 38 år og bor i Gentofte med sin kæreste Daniel Åxman. Mor til fire-årige Constantin, som hun har fra forholdet med rapperen L.O.C. Har en bachelor i frank og kommunikation fra CBS. Har været professionel danser siden teenageårene og danset for navne som Hit'n'Hide, Vengaboys, Den gale pose og Doktor Alban, turneret verden rundt med Dj Aligator og være fast baggrunddanser for Nik & Jay i flere år, ligesom hun medvirker i op imod 40 musikvideoer. Har arbejdet som skuespiller og model, men er bedst kendt som tv-vært på blandt andet 'Boogie', 'Weekend Weekend', 'Vild med dans' og det aktuelle 'Den vildeste danser'. Stiftede i 2014 virksomheden ChriChri, som både udgiver et online- og et fysisk magasin, fungerer som bogforlag, hvor Christiane Schumburg-Müller blandt andet også har udgivet skønhedsbøger, og har produceret flere tv-formater til YouSee. Har desuden designet bl.a. keramik, hyggetøj og produceret hudpleje til børn.

Og selv om hun selv har en 10 år lang karriere som professionel danser bag sig, så kan hun faktisk ikke genkende sig selv i programmets danse-aspiranter.

»De er meget bedre end mig, de fleste af dem,« siger hun og slår en stor latter op.

»Men dem, hvor den tekniske kunnen måske ikke helt rækker til liveshows, men hvor danseglæden er der – det kan jeg genkende.«

Christiane Schaumburg-Müller lagde sin 10 år lange dansekarriere på hylden, da hun begyndte på skuespillet. Men hun kan stadig 'danse til husbehov'. I 2011 fremviste hun blandt andet sin kunnen i 'Vild med dans', hvor hun var vært sammen med Claus Elming. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Christiane Schaumburg-Müller lagde sin 10 år lange dansekarriere på hylden, da hun begyndte på skuespillet. Men hun kan stadig 'danse til husbehov'. I 2011 fremviste hun blandt andet sin kunnen i 'Vild med dans', hvor hun var vært sammen med Claus Elming. Foto: Jeppe Michael Jensen

Det er dog ikke fordi, Christiane Schaumburg-Müller nogensinde har tvivlet på sig selv. Hvis nogen hyrer hende til en opgave, så må det jo betyde, hun er god nok. Og hvorfor egentlig gå glip af sjove oplevelser i sin stræben efter at være perfekt, når 'god nok' er nok?

»Jeg synes ikke nødvendigvis, jeg var så god til at spille skuespil. Men jeg gjorde det så godt, jeg kunne, og jeg havde det pissesjovt, og det fører også én langt,« siger Christiane Schaumburg-Müller, der vurderer, at det oftere har været hendes dedikation end hendes talent, der har skaffet hende en plads på den danske stjernehimmel.

Det var netop skuespillet, der gav den dengang 25-årige bachelorstuderende det helt store gennembrud som rigmandsdatteren Mercedes i datidens største dramaserie '2900 Happiness'.

Christiane Schaumburg-Muller som den forkælede rigmandsdatter Mercedes i '2900 Happiness' fra 2007. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Christiane Schaumburg-Muller som den forkælede rigmandsdatter Mercedes i '2900 Happiness' fra 2007. Foto: Jeppe Michael Jensen

Senere havde hun biroller i et par film, inden hun fik den store hovedrolle i thrilleren 'Over kanten' – som modtog mildest talt lunkne anmeldelser.

Christiane Schaumburg-Müller ville ikke takke ja til sådan en rolle igen, men 'får det nok heller ikke tilbudt', som hun siger med et stort grin. Men hun vil ikke nødvendigvis afvise mere skuespil.

»Jeg kan jo godt lide spotlight i hovedet,« siger hun uden skyggen af skam.

»Jeg har bare fundet ud af, hvor min styrke er, og den ligger i the funny bone, i komikken og det lette,« siger hun og nævner selv 'Live fra Bremen', Tivolis sommerrevy og musicalen 'Elf' som eksempler.

Christiane Schaumburg-Müller spillede i 2018 en af hovedrollerne i musicalen 'Elf' - en underholdende og let rolle, der passede perfekt til hende, fortæller hun. Her spillede hun over for blandt andre Pelle Emil Hebsgaard, Tommy Kenter og Julie Steincke. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Christiane Schaumburg-Müller spillede i 2018 en af hovedrollerne i musicalen 'Elf' - en underholdende og let rolle, der passede perfekt til hende, fortæller hun. Her spillede hun over for blandt andre Pelle Emil Hebsgaard, Tommy Kenter og Julie Steincke. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

»Da jeg var yngre var jeg drevet af den her 'jeg gør det da bare'-tankegang, men nu vil jeg sgu gerne bare gøre de ting, jeg godt ved, jeg kan,« siger den 38-årige tv-vært, der de seneste år også har identificeret sig som iværksætter.

I 2014 stiftede hun nemlig livsstilsmagasinet ChriChri, som udkommer på nettet samt i to årlige magasiner. Rollen som chefredaktør og leder af den daglige drift var spændende, men også krævende for Christiane Schaumburg-Müller, der arbejdede i døgndrift for at få hjernebarnet på vingerne.

»Det var pissehårdt. Ikke sådan, at jeg kom grædende hjem, men man er firmaets blæksprutte, og der er problemer hele tiden, der skal løses, og man skal sætte sig ind i alting. Man finder ud af, hvor lidt kreativt og hvor fucking administrativt hele lortet er,« siger Christiane Schaumburg-Müller, der til sidst måtte huske sit mantra om kun at gøre de ting, der gør hende glad.

Christiane Schaumburg-Müller, tv-vært og iværksætter, fotogaferet på Villa Copenhagen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Christiane Schaumburg-Müller, tv-vært og iværksætter, fotogaferet på Villa Copenhagen. Foto: Bax Lindhardt

Da hun blev mor i 2016, oplevede hun nemlig pludselig de spændende udfordringer som svære bekymringer, og hun har siden sluppet tøjlerne på ChrChri og ladet andre stå for den daglige drift, så hun kunne fokusere på at være en veloplagt tv-vært og nærværende mor og kæreste.

For snart et år siden forelskede hun sig i forretningsmanden Daniel Åxman, som hun for nylig er flyttet sammen med. Og kærlighedsboblen føles så fin og rigtig, at hun er bange for at sprænge den med sine konstante nye ideer.

Rollen som forretningskvinde vil hun ikke lægge helt på hylden, og måske kunne hun også finde på at gå ind i noget bestyrelsesarbejde – men hun skal ikke banke noget op fra bunden igen.

»Nu kører ChriChri stort set af sig selv, og jeg føler, jeg er et rigtig godt sted lige nu, og den balance vil jeg ikke tippe,« siger tv-værten.