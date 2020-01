Mandag bekræftede Christiane Schaumburg-Müller, at hun igen har fundet kærligheden, efter hun og eksmanden L.O.C. er blevet skilt.

Hun danner nu par med rigmanden Daniel Åxman, som i disse digitale tider er lykkedes med at leve et nogenlunde privat liv.

Der er dog nogle oplysninger ude om ham. Eksempelvis skrev South China Morning Post tilbage i 2015, at forretningsmanden købte Asiens dyreste lejlighed i et lejlighedskompleks uden for Hong Kong.

Han står dog ikke længere som ejer af lejligheden. Så det vides ikke, om han var den egentlige ejer af de to etagers luksus i den berømte Opus-bygning. Nu står milliardær Allan Warburg, som sammen med sin forretningspartner Dan Friis, står bag Bestseller-forretninger i hele Asien, som ejer.

Til gengæld har Åxman tidligere været en del af bestyrelsen i en række af selskaber, som Warburg ejer, men er trådt ud fra de fleste i 2017.

Den kinesiske avis skrev i deres artikel, at den mystiske Åxman har et dansk pas, og det var også på dansk jord, at han sidste år købte en ejendom til mange millioner.

Åxman betalte nemlig 28 millioner for at anskaffe sig en villa i røde mursten meget tæt på vandet på en af de eftertragtede gader i det dyre Hellerup nord for København.

Her kunne han så fryde sig over, at nyde de 280 kvadratmeter, de lækre sildebens-praketgulve og de store vinduer ved overtagelsen 1. marts. Her deler han villavej med tandlæger, læger, advokater og profesorer.

Christiane Schaumburg-Müller er ligesom sin nye kæreste også boligejer i Hellerup. Hun købte sin eksmand L.O.C. ud af deres 300 kvadratmeter store hus tidligere på året. Huset ligger nogle kilometer væk fra Åxmans hjem.

Daniel Åxman er ejer af flere virksomheder, og derudover står der, at han har siddet i bestyrelsen i en lang række virksomheder.

På nuværende tidspunkt står Åxman kun som en del af bestyrelsen i firmaet Aaxman Capital, som han også er registreret som ejer af og en del direktionen for.

Tidligere har Daniel Åxman været bosat i Schweiz, hvor han har været en del af firmaet Woodman. Det er et firma, som arbejder i håndtering af formuer.

Christiane Schaumburg-Müller bekræftede tidligere mandag, at hun og Åxman danner par.

»Jeg kan bekræfte, at Daniel og jeg er kærester. Vi har set hinanden i et stykke tid,« lyder det fra hende.

'Vild med dans'-værten og hendes eksmand, rapperen L.O.C. meldte tilbage i oktober sidste år ud, at de var gået fra hinanden. Det var dog et brud, der var sket tidligere, lød det fra Christiane Schaumburg-Müller, som har sønnen Constantin sammen med sin eks. Hun forklarer, at nyheden bare kom ud.

»Øhm... Det skete ligesom bare. Men det var fint. Som det bare er, så er det dejligt at gå med sådan noget i det private uden at dele det med hele verden. Der er ikke noget farligt i det. Det er en fælles beslutning,« siger hun.