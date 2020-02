I slutningen af januar bekræftede Christiane Schaumburg-Müller overfor B.T, at hun havde fået en ny kæreste.

Men siden afsløringen har man ikke kunnet finde et eneste billede af ham på internettet.

Det er der dog tilsyneladende blevet lavet om på nu.

For i et nyt instagram-opslag viser danseværten lidt af sin nye partner frem for offentligheden.

My valentine

Fyren, som har vundet danseværtens-hjerte, hedder Daniel Åxman.

Foruden at have scoret Christiane Schaumburg-Müller, har han også scoret kassen, som angiveligt skulle være i milliardklassen, på at købe og sælge ejendomme.

Det er faktisk alt, vi ved om den tidligere Nik & Jay-dansers scoring.

Men nu har hun delt et selfie i eksotiske omgivelser, hvor man får et lille glimt af Daniel Åxman.

Man kan nemlig se ham i genskæret i hendes solbriller, mens han trykker hende på næsen.

Til billedet har hun skrevet 'My valentine'.

Christiane Schaumburg-Müller har tidligere været gift med den danske rapper L.O.C, som hun blev skilt fra i 2015 efter tre års ægteskab.

De har sammen sønnen Constantin på fire år.