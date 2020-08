Det var ikke meningen, at det ligefrem skulle lægge internettet ned, da Christiane Schaumburg-Müller i vinter viste sin kæreste frem for første gang.

Forinden havde ugebladene forgæves forsøgt at grave så lidt som et billede frem af 'den mystiske rigmand', som han blev kaldt, men det store internet afslørede ikke mange informationer om 'Vild med dans'-værtens nye flamme, Daniel Åxman.

Til B.T. fortæller Christiane Schaumburg-Müller nu, at parret ikke bevidst legede kispus med pressen. De fandt det bare naturligt at vente lidt med at sætte et ansigt på forretningsmanden, som hun nu har været sammen med i snart et år, fortæller hun.

»Når man er offentligt kendt, så har man en naturlig tilgang til, at man også skal værne lidt om tingene. Så man også selv lige kan mærke efter og have glæden for sig selv, før man endelig kan sprudle den ud.«

Christiane Schaumburg-Müller, danser, skuespiller, TV-vært og iværksætter. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Christiane Schaumburg-Müller, danser, skuespiller, TV-vært og iværksætter. Foto: Bax Lindhardt

Christiane Schaumburg-Müller fortalte i oktober, at hun og eksmanden Liam O'Connor – kendt under kunstnernavnet L.O.C – var gået fra hinanden, og at det var sket 'for noget tid siden'. I januar kunne kun så bekræfte, at hun havde fundet kærligheden på ny i den to år ældre forretningsmand Daniel Åxman, og at dette forhold også havde stået på 'i noget tid'.

Pressefotograferne måtte dog spejde forgæves efter den heldige, da Christiane Schaumburg-Müller fortsatte med at gå de røde løbere alene og kun en enkelt gang viste sin mystiske mand frem på sin egen Instagram-profil som en sløret genspejling i sine solbriller.

Indtil et billede af ham bogstaveligt talt lagde internettet ned.

Det var dette billede, der fik ChriChri.dk til at bryde sammen. Foto: Privat Vis mere Det var dette billede, der fik ChriChri.dk til at bryde sammen. Foto: Privat

For i februar kunne Christiane Schaumburg-Müllers eget livsstilsmedie ChriChri så endelig bringe et billede af manden, som man indtil da ikke engang havde kunnet google sig frem til.

»Det syntes jeg da også var for mærkeligt,« griner den selv så selfie-glade tv-vært.

Og måske var det derfor, at ChriChri i en periode brød sammen, fordi trafikken til sitet blev så voldsom.

I Christiane Schaumburg-Müllers eget hoved var det dog ikke meningen, at det skulle blive så stor en ting.

»Jeg havde gjort mig klar til, at vi sammen skulle til Billed-Bladets TV-Guld om aftenen, så mine makeupartister stod og tog en masse billeder af mig – og pludselig var han også med i billedet. Det var afstemt, men ikke planlagt på den måde, at han skulle vises frem, men så ringede min redaktionschef og spurgte: 'Lægger du et billede op i aften?', og om jeg ikke lige ville sende det til hende først,« siger tv-værten.

Christiane Schaumburg-Müller, danser, skuespiller, TV-vært og iværksætter. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Christiane Schaumburg-Müller, danser, skuespiller, TV-vært og iværksætter. Foto: Bax Lindhardt

Daniel Åxman tog den store opmærksomhed med ophøjet ro, fortæller hans noget mere spotlight-glade kæreste, som understreger, at hverken hun eller Daniel Åxman forsøger at holde ham hemmelig.

»Når han ikke optræder særlig meget på min Instagram-profil, så er det, fordi den ser ud, som den altid har gjort. Den skal inspirere og består mest af selfies, og så laver jeg stories, hvor man mere får et indblik i, hvad jeg laver,« siger Christiane Schaumburg-Müller, som i sine såkaldte stories – som forsvinder igen efter 24 timer – har vist ham frem et par gange siden.

Daniel Åxman er ligesom Christiane Schaumburg-Müller fraskilt, og han er far til to store piger.