Da det kom frem i januar, at 'Vild med dans'-værten Christiane Schaumburg-Müller havde slået kløerne i en den stenrige Daniel Åxman, var det ikke til at opstøve et billede af ham.

Og tager man et kig på Christiane Schaumburg-Müllers Instagram her syv måneder efter, så er det stadig ikke meget kæresten, man får lov at se.

Men det har hun netop lavet om på.

Hun har nemlig for første gang delt et billede af hende og kæresten Daniel Åxman på sin Instagram, hvor hun skriver: 'Det er altid bedre, når vi er sammen. Du har mit hjerte.'

Og her er det strømmet ind med søde kommentarer. Blandt andet er der en, der skriver: 'Flot par' og en anden skriver 'Der var han', efterfulgt af et rødt hjerte.

Opslaget har skrivende stund fået lige over 9.000 likes.

I juli kom det frem, at parret havde købt en villa i Gentofte på 528 kvadratmeter og med hele ti værelser.

For den store villa måtte de lægge 31,5 millioner kroner på bordet. Ifølge boliga.dk var der dog tale på et såkaldt mageskifte. Det betyder, at parterne i handlen bytter ejendom, og en eventuel værdiforskel betales.

Det var Christiane Schaumburg-Müllers bolig i Hellerup, der indgik i handlen. Ifølge tinglysningen så har Christiane Schaumburg-Müller fået 13,5 millioner kroner for sit hus.

Et hus som hun i sin tid købte med eksmanden, rapperen L.O.C. Ham købte hun dog ud af huset sidste år.

Christiane Schaumburg-Müller og Daniel Åxman skulle ifølge Boliga flytte ind i deres nye hus i august.