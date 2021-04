»Du gør kærligheden magisk.«

Sådan skriver tv-vært Christiane Schaumburg-Müller om sin kæreste, forretningsmanden og milliardæren Daniel Åxman, hun i dag deler en række billeder af i anledning af hans fødselsdag.

»Jeg er så evigt taknemmelig for, at du kom ind i mit liv den lørdag i 2019. Den ro du har givet mig. Løfter mig op – bringer lyset ind. Du har åbnet mine øjne. Jeg elsker dig – ligesom du er,« skriver hun videre.

De fem billeder, der er tilknyttet teksten, viser forskellige øjeblikke i parrets forhold. De er både ude på en båd, på tur i sneen og ude at nyde solen.

Den 39-årige 'Vild med dans'-vært ønsker selvfølgelig også Daniel Åxman tillykke med fødselsdagen.

»Tak fordi du ser mig, tak fordi du altid lytter, og tak for at bære mig, når asfalten bliver for hård. Tillykke med fødselsdagen min elskede! I dag skal du fejres !!!!«

Hvordan parret skal fejre dagen, det melder opslaget desværre ikke noget om.

Den 27. januar 2020 bekræftede Christiane Schaumburg-Müller, at hun igen har fundet kærligheden, og at hun var faldet for Daniel Åxman. De to bor sammen i Gentofte, hvor deres sammenbragte børn – bestående af Christiane Schaumburg-Müllers søn Constanton og Daniel Åxmans to døtre – også bor.