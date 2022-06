Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er blot nogle få uger siden, at tv-vært Christiane Schaumburg-Müller delte nyheden om, at hun og hendes forlovede Daniel Åxman havde mistet deres ufødte søn ved en ufrivillig abort.

Christiane Schaumburg-Müller var 21 uger henne i sin graviditet, da parret fandt ud af, at barnet, som de havde givet navnet Colombus, ikke længere var i live.

I en Instagram-story åbner hun nu endnu mere op for den sorg, som parret lige nu går igennem. Her forklarer hun, at sorgen »kommer og går«.

»Jeg kan høre en sang, der rør mig, og så kommer det pludselig væltende. Eller jeg kan finde babyting, jeg allerede havde købt i en skuffe og få et stik i maven,« fortæller den tidligere tv-vært.

Hun forklarer desuden, at hun ikke hele tiden er ked af det, fordi hun samtidig er ramt af »en kæmpe kærlighedsrus til sin forlovede, familien og livet«

»Det, min kæreste og jeg gennemgik, har forbundet os mere end nogensinde. Og midt i alt det tragiske oplevede vi også noget af det smukkeste. Vi blev forældre til en lille dreng. Sammen. Den dag. Det var enormt rørende. Sårbart. Blottende og forenende. Livet er smukt,« skriver hun.

Christiane Schaumburg-Müller er i forvejen mor til sønnen Constantin, som hun har fra sit tidligere forhold med rapper og sangskriver Liam O’Connor.

Hun er desuden bonusmor til Daniel Åxmans to døtre.

Hun og Daniel Åxman har ikke opgivet drømmen om endnu et fælles barn, skriver hun.

Christiane Schaumburg-Müller har tidligere givet sine følgere på Instagram indblik i sorgen over den ufrivillige abort. Det kan du læse mere om her.