Christiane Schaumburg-Müller har dannet par med erhvervsmanden Daniel Åxman de seneste to og et halvt år.

Nu er den 40-årige tv-vært så blevet medejer af den to år ældre rigmandskærestes partnerselskab Lime Tree SVP P/S.

Det fremgår af oplysninger, som virksomhedsportalen Ownr har trukket for B.T.

Det er Daniel Åxman, der er registreret som direktør for selskabet, som Christiane Schaumburg-Müller nu er blevet ejer af.

Det er dog en rolle, hun deler med 22 andre i det københavnske partnerselskab, der har til formål 'at levere rådgivningsydelser, eje og investere i kapitalandele' og har en registreret kapital på lige knap 5.275.000 kroner.

Christiane Schaumburg-Müller og kæresten Daniel Åxman. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Christiane Schaumburg-Müller og kæresten Daniel Åxman. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Et partnerselskab, som det parret nu begge er medejere af, er en kombination af et aktieselskab og et kommanditselskab. Det betyder at kapitalejerne har mulighed for at udnytte fradrag og afskrivning i deres personlige indkomst, uden at de hæfter med deres personlige formue.

Ifølge regnskabsportalen Dinero er denne selskabsform typisk blandt ejendomsmæglere, og Daniel Åxman har da også tjent dele af sin formue på bolighandler.

Christiane Schaumburg-Müller er endnu ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser omkring hendes nye titel som medejer af kærestens selskab.

Hun og Daniel Åxman blev kærester for to et halvt år siden, og forrige sommer slog parret så pjalterne sammen og købte en 528 kvadratmeter stor fælles pragtvilla i Hellerup for den nette sum af 31,5 millioner kroner.

Daniel Åxman har to store piger fra et tidligere forhold, ligesom Christiane Schaumburg-Müller har den femårige søn Constantin med sin eksmand, rapperen Liam O'Connor.