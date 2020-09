Christiane Schaumburg-Müller er forelsket til op over begge ører, og for nylig flyttede hun sammen med sin kæreste, den 40-årige forretningsmand Daniel Åxman.

Men parret har altså ikke taget det næste store skridt i deres parforhold. Det må tv-værtinden nu slå fast, efter at hun fredag blev bestormet med spørgsmål om, hvorvidt hun er gravid.

'Til ALLE jer, der spørger, om jeg er gravid i fjerde måned – så nej. Måske det er kjolen, måske det er lyset, vinklen, kroppen,' skriver Christiane Schaumburg-Müller på Instagram.

'Either way ... min krop er præcis, som den plejer at være,' slår hun fast og garnerer teksten med en masse grinende smileys for at understrege, at hun ikke bærer nag over den pludselig interesse for hendes mave.

Interessen opstod, da hun fredag var vært på TV 2-programmet 'Den vildeste danser' og var iført et skrud fra det litauiske kjolemærke Undress, som ifølge flere seere åbenbart fik hende til at se gravid ud.

Det fremgår af opslaget, hvor flere har kommenteret, at de var blandt de mange nysgerrige.

'Jeg tænkte det, men synes bestemt ikke, det noget, man spørger om. Slet ikke folk, man ikke kender,' lyder en af beskederne, mens en anden følger skriver:

'Åh, jeg tænkte det også, men ville ikke spørge. Men det er nok kjolen, der gør det.'

Christiane Schaumburg-Müller, danser, skuespiller, TV-vært og iværksætter.

'Hvor er det uforskammet at skrive det til folk, hvis man ikke er 100 procent sikker på, at det er sandt - søde beskeder eller ej. Og du ser overhovedet ikke gravid ud!!,' skriver endnu en følger, mens der også er enkelte, der er triste over at få punkteret en lille drøm.

'Øv øv øv, kunne godt havde tænkt, din søn skulle være storebror,' skriver en følger.

Christiane Schaumburg-Müller er i forvejen mor til fire-årige Constantin, som hun har med sin eksmand, rapperen Liam O'Connor.

Under 'Vild med dans' i oktober sidste år offentliggjorde hun, at det tidligere ægtepar var gået fra hinanden, og at det var sket 'for noget tid siden'.

I januar kunne kun så bekræfte, at hun havde fundet kærligheden på ny i den to år ældre forretningsmand Daniel Åxman, og at dette forhold også havde stået på 'i noget tid'.

Der gik dog også noget tid, før hun valgte at vise ham frem for omverdenen. Årsagen til det kan du læse mere om her.