‘Vild med dans’-stjernen fortæller ærligt om sit forhold til kost og træning, som hun kan have svært ved at styre. Hun ender ofte med overspisning.

Hvis man går og tænker, at man gerne vil have en krop som Christiane Schaumburg-Müller, så er der dårligt nyt. Den 38-årige ‘Vild med dans’-værtinde har nemlig ikke en plan for kost og træning, som man sådan lige kan kopiere.

Faktisk har hun et lidt problematisk forhold til mad og træning – og især til maden.

»Min dag handler oftest om måltider, og hvad jeg skal have at spise. Jeg har en svag mæthedsfornemmelse og kommer ofte til at overspise. Så ligger jeg på sofaen med oppustet mave og har så ondt af mig selv. Og så spiser jeg en ostemad, fordi jeg mener, at det hjælper på oppustet mave,« fortæller hun ærligt i en story på Instagram.

Christiane fortæller, at hendes vægt nemt kan svinge to kilo frem og tilbage på en enkelt uge. Men glæden ved mad er så stor, at hun aldrig går på en kur.

»Jeg har aldrig prøvet at springe et måltid over, men har sørme ønsket det mange gange. Når jeg har overspist, tænker jeg: “I morgen skal jeg bare ikke have morgenmad”. Men så vågner jeg og er så sulten.«

Træner seks måneder om året

Som yngre var hun professionel danser og i god form.

Formen er stadig god. Men nu hvor Danmark er så godt som lukket ned, er det svært for hende at få trænet, fordi hun ifølge hende selv er doven og ikke kan træne i hjemmet.

Men også her har værtinden fundet sin helt egen balance. Det er altid styrketræning, hun dyrker, da hun ikke er til nogen som helst form for konditionstræning.

»Jeg træner sådan cirka seks måneder om året, og så holder jeg seks måneders pause,« oplyser hun.

Christiane fortæller, at hun, når hun træner, hyrer en personlig træner for en periode på for eksempel 10 uger.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.