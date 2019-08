Tilbage i februar fortalte Christiane Schaumburg-Müller, at hun er lidt af et 'fødselsdagsmonster'.

Hendes mand, rapperen L.O.C. fyldte 10. juli 40 år, så han kunne godt vente sig noget stort, når han nu fylder rundt, lød det fra den altid storsmilende tv-vært.

Torsdag aften dukkede hun så op på den røde løber til årets Zulu Comedy Galla i Københavns Operahus, og så var det jo oplagt at høre, hvordan den store fødselsdagsfest, var løbet af stablen.

»Det endte med en rigtig god dag. Faktisk over flere dage,« fortalte Christiane Schaumburg-Müller, der havde sin veninde Karina under armen.

»Det var ikke en stor fest med mange mennesker. Det var familien og tætte venner. Det var hyggeligt,« fortalte hun kort.

Med på den røde løber havde B.T. medbragt en række tilfældige spørgsmål, som gæsterne kunne trække op af en krukke.

Her blev Christiane Schaumburg-Müller blandt andet spurgt om, hvorfor hun aldrig har været med i Casper Christensen og Frank Hvams 'Klovn'-serie.

»Det er meget simpelt. Jeg er aldrig blevet spurgt.«

Kunne du godt tænke dig at være med?

»Ja, det kunne jeg da godt.«

Hvad skulle du så spille?

»Hm.. En blank blondine.«

L.O.C. var ikke med til gallafesten. Hun forklarede, at han var i gang med at lave musik, og han har da også rigtig nok netop udsendt sin nye single i tre år 'Drømmen er vores', der er forløber for et kommende album.

Se hele indslaget med Christiane Schaumburg-Müller fra Zulu Comedy Galla i videoen øverst.