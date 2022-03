»Jeg faldt og falder for det, der stikker ud. Det, som alle de andre ikke gør.«

Sådan forklarer filminstruktør Christian Tafdrup sin noget atypiske beslutning om som 12-årig at blive en del af Pinsekirken.

Noget, han fortæller om i 'Det sidste måltid' på Radio4. Her mindes han første gang, han blev taget med i kirken af sin ven Ruben, som på en lejrtur var blevet frelst af deres teaterlærer, Henrik.

»Jeg oplevede en fantastisk verden, der åbnede sig med lovsang og andre unge mennesker – og alle ens fordomme om religion og kristendom om at sidde og flette og bede Fadervor, sådan var det slet ikke. Det var jo rockkoncerter og råben og skrigen, og folk der besvimede. Når du falder for anarkiet og vildskaben, så var det lige mig.«

Det var efter denne oplevelse, at Christian Tafdrup besluttede sig for, at han også ville frelses og være en del af Pinsekirken.

»Så blev jeg frelst hjemme på Rubens teenageværelse af Henrik og to andre præster, og det var med håndspålæggelse, lukkede øjne, jeg blev sprøjtet på med vievand, jeg skulle tale i tunger, jeg fik en Bibel af dem, hvor de havde skrevet en hilsen, og jeg følte mig jo født på ny.«

Han beskriver det som en kæmpe oplevelse, og derfra begyndte hans liv som kristen.

Søndag morgen stod han op og gik i kirke, han lavede sit eget tøj med kristne budskaber, og han købte et kæmpe kors, som Jesus hang på.

Til festerne rev han øl ud hånden på folk og råbte, at det var forkert.

»Jeg elskede også den her performance. Jeg var overhovedet ikke bleg for det – det var mit oprør, det var min måde at lave anarki på.«

I dag kalder han det en kirke, der er forklædt som moderne og udadvendt, men som bygger på ekstremt middelalderlige og dogmatiske tanker.

Det var blandt andet det, at han ikke måtte gå i seng med sin kæreste, drikke øl eller omgås folk, som ikke var frelste, der trak ham væk fra kirken igen.

Pludselig gik virkeligheden op for ham, da han fik en kæreste, Anne, som han gerne ville i seng med.

I første omgang valgte Christian Tafdrup dog Gud frem for sex, og derfor gik forholdet i stykket, efter de havde været sammen i tre år.

»Jeg havde jo ikke sex med hende, men jeg havde lyst til det, og bare i det skammede jeg mig. Men for en 14-årig dreng føltes det virkelig forkert, som om jeg havde slået et menneske ihjel eller sådan noget.«

Han kalder det utroligt, at hun ikke slog op, før hun gjorde. Og det var så der – da hun rejste til USA og var sammen med andre, ældre og ikke-kristne fyre – at Christian Tafdrup med sine egne ord »kom til fornuft.«

»Jeg stod tilbage der med min religion, og hvad kunne jeg bruge den til?«

Han fortryder de ting, han gik glip af, men samtidig kan han også se indflydelsen fra sin tid i kirken i sit aktuelle arbejde.

»Nu bærer jeg det også rundt i mit liv som en god ting, og jeg synes virkelig, at det har indflydelse på de historier, jeg vil fortælle (...) det præger alt, selvom jeg ikke er troende.«

Hør hele historien fra 'Det sidste måltid' her: