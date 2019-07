Du har sikkert set den på diverse sociale medier; udfordringen, hvor kendisser laver et baglæns cirkelspark og drejer låget af en flaske i slowmotion.

Den udfordring fik Christian Stadil, og som passioneret kampsportsudøver gik der ikke lang tid før han selv delte en video, hvor han sparker låget af en flaske.

»Jeg kunne jo ikke have den her udfordring hængende, så jeg fik min kone til at holde flasken, helt højgravid, og den sad der faktisk i første forsøg,« siger Christian Stadil.

Udfordringen kaldes 'Bottle Cap Challenge' og kom fra hans gode ven og kollega Imran Rashid, som han har virksomheden Kreakassen sammen med. Den fra DR-programmet Løvens Hule.

Vis dette opslag på Instagram The doc still got some skills. @christian_stadil you’re next? #BottleCapChallenge #bottlecapchallenge #bottlechallenge #imranrashid #taekwondo #taekwondokicks Et opslag delt af Imran Rashid (@docrashid) den 7. Jul, 2019 kl. 6.47 PDT

Stadil havde godt hørt om udfordringen, men det var hans hustru Alice, der sagde, at Imran havde udfordret ham.

I videoen, som kan ses i bunden af artiklen, placerer Christian Stadil et præcist spark og udfordrer sin gode ven Felix Smith efter låget er spundet af flasken.

Kampsport har i lang tid været en stor del af Christian Stadils liv, og han var ofte i ringen, da han var yngre, hvor han bedre kunne tåle de knubs som det gav.

Men den tid er forbi for milliardæren, som stadig er mærket fra en træning sidste år, hvor han sparrede med sin gode ven og træner, den tidligere verdensmester i thaiboksning, Steffen Weise.

Selvom kammeraten nogen gange prikker til ham, så kommer han ikke i ringen igen.

»Jeg har stadig ondt i skulderen et år efter at jeg sparrede med Steffen. Jeg blev scannet for to dage siden, fordi jeg har to blokader i den. Hvis jeg først kæmpede seriøst, er jeg sikker på, at jeg ville få skader,« siger han og fortsætter.

»Jeg har lovet min hustru, at jeg ikke kaster mig ud i flere farlige udfordringer. Når jeg snakker om at bestige et bjerg eller sådan noget, så sender hun mig det der blik, som siger, at det skal jeg ikke.«

Christian Stadil og hustruen Alice Stadil venter deres fjerde barn i slutningen af juli, og det medvirker til, at han tager en pause fra de til tider farlige udfordringer.

Vis dette opslag på Instagram Den flaskehalsen peger på. @docrashid lavede en challenge, hvorfor jeg da fik lokket min højgravide hustru til at holde børnenes saftflaske faretruende nært ved ansigtet for at imødekomme den Jeg glæder mig til, at vi ses efter ferien Imran, og i mellemtiden vil jeg gerne give #bottlecap depechen videre til @felixtsmith, som i start 90’erne i kampsportkredse var kendt som Ålen. Take it away brotha @docrashid @felixtsmith #bottlecapchallenge #challengeaccepted #bottlechallenge #capchallenge Et opslag delt af Christian Stadil (@christian_stadil) den 15. Jul, 2019 kl. 3.06 PDT

Derfor forbliver kampsporten også kun en passion og en hobby for Stadil, som ud over den skadede skulder også har problemer med meniskerne i knæene.

Hvorfor den 47-årige rigmand fra Holte udfordrede lige netop Felix Smith, som ellers ikke fremstår som kampsports entusiast, er der en god grund til.

»Han er en af mine bedste kammerater, og han er begyndt at træne ret meget, så det var både for at drille ham lidt, men også som motivation til ham. Det er jo også med et glimt i øjet,« siger Christian Stadil og griner.

Christian Stadil var en af de fire ‘løver’ i programmet Løvens Hule på DR, som han valgte at forlade, blandt andet for at få mere tid til familien og hans kommende søn.