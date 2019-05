Den danske iværksætter og Hummelmilliardær Christian Stadil skal ikke længere være en del af tv-programmet Løvens Hule.

Kort sagt har han travlt både i privaten, men også på arbejdsfronten. 'og af den grund.... er jeg desværre ude af Løvens Hule sæson 5,' skriver han på Instagram med henvisning til sin egen catchphrase.

'Det har været 4 forrygende sæsoner; sjovt, inspirerende, udfordrende og simpelthen så givende at møde og til tider investere i seje iværksættere fra hele landet,' skriver den 47-årige Stadil.

Han og hustruen, Alice, venter deres fjerde barn om to måneders tid.

Familiekoncerne Thornico har slået kvartalsrekord, og han har investeret i fire nye selskaber. Det er årsagen til, at han ikke længere har tid til at medvirke i det tidskrævende program.

I DR-programmet Løvens Hule præsenterer en række iværksættere deres forretningsideer foran et panel af 'løver' - etablerede forretningsfolk.

I programmets fjerde sæson var Stadil og Jesper Buch de eneste tilbageværende originale løver.

Han takker sine medløver for godt samarbejde.

'Vi ses faktisk alle om et par uger så uden at der behøver at gå melodramaturgi i den så MANGE tak til Ilse, Birgit, Tommy, Jesper, Mia, Peter og Jan for at holde mine dårlige jokes ud;-)'

Slutteligt løfter han lidt af sløret for, hvem hans afløser bliver.

'Sidst, så kan I godt glæde jer til den nye Løve; en mere end værdig overtager af min stol, en person som jeg tidligere har arbejdet sammen med og som er helt kanon. Glæd jer!!'

