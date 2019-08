Fire børn på seks år. Det er status hos familien Stadil, efter at Christian Stadil og hans kone, Alice, i fredags blev forældre til endnu en lille dreng.

Og med et barn, der lige er startet i skole, og et, der lige er startet i børnehave, er der godt gang i famillien.

Det fortæller Alice Rosenkrantz Stadil til B.T.

»Det er et værre kaos. Det er totalt meget kærlighed og totalt meget kaos«, siger hun grinende og tilføjer:

»Men det er også fuldstændig fantastisk. Det er virkelig, virkelig dejligt. Det føles meget rigtig, og som om han altid har været her.«

Christian og Alice Stadil har i forvejen sønnerne Hamilton på fire år og Winston på seks år. Og derudover har de datteren Harper, der fyldte tre år for et par uger siden.

Dermed er det første gang, at der er gået 'hele' tre år mellem fødslerne af deres børn. Og det kan mærkes, fortæller Alice Rosenkrantz Stadil, der blev gift med Christian Stadil sidste år.

»Det er faktisk ret luksus. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke har andre blebørn nu. Og de kan alle sammen forstå, når jeg siger: 'vent lige et øjeblik'«, siger hun og tilføjer, at den nye lillebror, der endnu ikke har fået navn, dog er vældig populær hos sine søskende:

Christian og Alice Stadil blev fredag forældre for fjerde gang til denne lille gut. Foto: Privatfoto/ instragram Vis mere Christian og Alice Stadil blev fredag forældre for fjerde gang til denne lille gut. Foto: Privatfoto/ instragram

»De er fuldstændigt syge med ham. Der har ikke været noget jalousi.«

Selv kæmper Alice Rosenkrantz Stadil dog lidt med samvittigheden:

»Ens moderhjerte skal selvfølgelig lige finde ud af det der med at dele opmærksomheden. Nu har vi lige haft en, der er startet i skole, og en, der er startet i børnehave, og der var han jo bare med på armen – tre dage gammel. Der havde jeg lidt dårlig samvittighed. Men så må vi gøre, hvad vi kan. Dele os lidt op og være der for dem alle sammen.«

Christian Stadil har sammen med sin far skabt en milliardformue med familievirksomheden Thornico, der blandt andet ejer et rederi og tøjmærket Hummel. Men trods den økonomiske formåen er det begrænset, hvor meget hjælp parret køber sig til.

Christian og Alice Stadil har i forvejen tre børn, sønnerne Winston og Hamilton og datteren Harper. Foto: Privatfoto/ instragram Vis mere Christian og Alice Stadil har i forvejen tre børn, sønnerne Winston og Hamilton og datteren Harper. Foto: Privatfoto/ instragram

Ifølge Alice Rosenkrantz Stadil står de for det meste selv og får kun rengøringshjælp nogle gange om ugen. Og når børnene skal passes, er det ofte hendes mor, der træder til.

Ifølge Alice Rosenkrantz Stadil er hendes husbond generelt rigtig god til at være med til at prioritere familien.

Selv om han nogle gange har svært ved at slippe arbejdet.

Christian Stadil valgte for nogle måneder siden at stoppe i det populære tv-program 'Løvens Hule'.

»Men hans arbejde er jo også hans hobby. Han elsker det, han laver. Men det er jo også det, jeg forelskede mig i – at han er passioneret omkring de ting, han gør,« siger 33-årige Alice Rosenkrantz Stadil og fortsætter.

»Men så er jeg også lidt skrap engang imellem og siger, at han må prioritere. Men jeg synes, jeg er meget privilegeret ved at have ham som mand og far til mine unger. Han gør det mega godt. Det er dejligt.«

På trods af den store børneflok vil hun ikke helt udelukke, at der kan komme flere børn i fremtiden.

»Man skal aldrig sige aldrig. Jeg er ikke skræmt, men jeg har også en følelse af, at man bliver sat lidt tilbage, hver gang man får en lille baby. Så hvis der skal komme en til, så skal den komme hurtigt,« siger hun og fortæller, at hun har haft fire nemme graviditeter.