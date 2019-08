Den danske Hummel-milliardær, Christian Stadil, er blevet far for fjerde gang.

Det oplyser den nybagte far og dennes hustru, Alice, på Instagram lørdag eftermiddag.

»Vi føler os meget lykkelige, heldige og privilegerede efter i går at have budt denne sunde og raske kraftkarl velkommen,« starter han med at skrive og kommer derefter ind på selve fødslen.

»Alice var fantastisk, fødte på under 40 minutter, og vi var hjemme igen efter få timer, hvor resten af the gang kunne ønske det nye familiemedlem velkommen i flokken.«

Christian Stadil har i forvejen tre børn med konen, Alice Rosenkrantz Stadil. Og at han nu er blevet far til fire, kan allerede mærkes.

»Skal dog hilse at sige, at der er gang i den med 4 børn mellem 0-6 år. Som jeg skrev til en kollega i morges, så er det den ypperste ledelsesskole, hvor man af nødvendighed lærer at prioritere, organisere, lede og motivere. ?❤️?«

Også den lykkelige mor har lavet et opslag på Instagram om den glædelige nyhed.

»ENDELIG kom baby A ... i går morges ❤️ og han er i den grad ventetiden værd ❤️ Vi er ovenud forelskede i ham, på en eller anden måde, så jo flere børn jeg har født, jo hurtigere, hårdere og vildere rammer kærligheden ⚡️?⚡️ Hans storesøster og -brødre er vilde med ham, og han passer perfekt ind i vores kaos af en kærlighedsfamilie❤️,« skriver hun.

Det er lidt over to år siden, at parret blev forældre til deres tredje barn – pigen Harper India Bloom.

Ud over en datter på to år har Christian Stadil og Alice Rosenkrantz Stadil sønnerne Winston og Hamilton.

Parret blev gift 18. august 2018 i Messiaskirken i Charlottenlund. Efter vielsen blev der inviteret til fest, med omkring 200 gæster i familien Stadils have.

Christian Stadil er administrerende direktør hos Thornico, som blandt andet ejer sportsmærket Hummel.