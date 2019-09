Christian og Alice Stadil har afsløret, hvad de vil kalde deres fjerde barn.

Archibald Balthazar Bror Rosenkrantz Stadil. Sådan hedder Stadil-familiens nyeste medlem med fem imponerende navne.

Og ikke alene har han et navn, som kan vække misundelse, han opfører sig også som en lille engel, hvis man skal tro moren.

'Han er den sødeste baby, jeg nogensinde har mødt, han sover hele natten, smiler til sin mor, far og søskende, finder sig i at blive slæbt rundt på legeaftaler, til parkour, svømning, skovture, cafehygge ...,' skriver Alice Stadil på Instagram og fortsætter:

'Han er allerede et virkeligt dejligt lille menneske.'

Lille Archibald kom til verden 9. august, og han blev altså det sjette medlem af Stadil-flokken.

»Det er et værre kaos. Det er totalt meget kærlighed og totalt meget kaos«, sagde den nybagte mor på det tidspunkt til B.T. Hun slog dog fast, at det også var helt særligt.

»Men det er også fuldstændig fantastisk. Det er virkelig, virkelig dejligt. Det føles meget rigtig, og som om han altid har været her.«

Vis dette opslag på Instagram Han er den sødeste baby jeg nogensinde har mødt, han sover hele natten, smiler til sin mor, far og søskende, finder sig i at blive slæbt rundt på legeaftaler, til parkour, svømning, skovture, cafehygge... han er allerede et virkeligt dejligt lille menneske... også hedder han Archibald Balthazar Bror Rosenkrantz Stadil #numednavn #archibald #babyA #babynr4 #voreskærlighed #stadil #5uger Et opslag delt af Alice Rosenkrantz Stadil (@alice_brunsoe) den 18. Sep, 2019 kl. 12.55 PDT

Parret har i forvejen de to drenge Hamilton på fire år og Winston på seks år.

Derudover har lille Archibald storesøsteren Harper, som er tre år.

Christian Stadil har været en af 'løverne' i 'Løvens hule', men har valgt at stoppe.

Han har begrundet sin beslutning om, at han trækker sig, med, at han har meget at se til både i privatlivet, men også i forbindelse med sit arbejde.