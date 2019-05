Advokat og rigmand Christian Kjær er utrøstelig på grund af den dom, han har fået for at have ramt en trafikofficial under et cykelløb.

Dommen har senest medført, at dronningen har frataget 76-årige Christian Kjær sine royale titler, men det er først og fremmest oplevelsen af en unfair afgørelse i retten, der tynger ham, fortæller hans hustru, Susan Astani.

»Titlerne spiller ikke en så stor rolle, men uretfærdigheden over at miste de fine titler på baggrund af en løgnehistorie gør meget ondt. Det er simpelthen ikke fair,« siger hun til B.T.

På Facebook skriver Susan Astani søndag aften, at ‘Christian er så ked af det, at jeg er bekymret for hans helbred.’

(ARKIV) Advokat Christian Kjær ses her til Nytårskur på Christiansborg Slot, onsdag den 4. januar 2017. Dronning Margrethe har siden frataget Christian Kjær sine royale titler. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere (ARKIV) Advokat Christian Kjær ses her til Nytårskur på Christiansborg Slot, onsdag den 4. januar 2017. Dronning Margrethe har siden frataget Christian Kjær sine royale titler. Foto: Liselotte Sabroe

Videre skriver hun, at ‘han græder og græder, og intet kan trøste ham.’

Hun tager ægtemanden i forsvar, idet hun mener, at Christian Kjær var chanceløs i retten, da han i februar blev idømt 30 dages betinget fængsel, fratagelse af kørekort i et år samt en bøde på 10.000 kroner.

'Christian blev dømt alene på baggrund af to personers påstand mod en,’ skriver hun.

Christian Kjær var en nær ven af afdøde Prins Henrik og havde titler af kammerherre, hofjægermester samt ridder af første grad af Dannebrog.

Men majestæten har taget titlerne fra ham på baggrund af dommen i byretten.

Christian Kjær fortalte i retten, at han om morgenen 18. august sidste år havde været ved bageren for at ‘forkæle sin kone', da han på vej tilbage blev han bedt om at køre en anden vej på grund af afholdelsen af cykelløbet Sorgenfriløbet.

Retten i Lyngby fandt det bevist, at rigmanden havde tilsidesat færdselsloven ved ikke at følge anvisningerne fra de udsendte trafikofficials.

Christian Kjær påkørte i den forbindelse den ene official med så lav fart, at det kunne sidestilles med et ‘skub.’

Christian Kjær og Susan Astani ses her på vej til fest på Amalienborg. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Christian Kjær og Susan Astani ses her på vej til fest på Amalienborg. Foto: Thomas Lekfeldt

Susan Astani giver dog på Facebook en anden udlægning af hændelsen.

‘Hele det her show handlede kun om en uenighed om, Christian skulle bakke tilbage i en vej som ligger op til motorvejen uden udsyn, eller at vende om og køre tilbage. Christian har begået den store kriminelle handling, at han har valgt at vende om i stedet for at bakke tilbage!’ skriver hun.

Allerede under sagen gjorde Christian Kjær, der er tidligere bestyrelsesmedlem i blandt andet FLSmidth, opmærksom på sin ringe chance for at bevise sin uskyld.

Det skete i forbindelse med, at anklageren ville vide, hvorfor Christian Kjær ikke havde anmeldt den ene official, der angiveligt var truende.

»Det er, fordi jeg er jurist. Jeg ved, at to vidner mod en ville betyde, at jeg ikke havde en chance,« forklarede han.

Men det blev altså de to løbsofficials forklaring, der vægtede højest i retten

Og det gør ondt på den aldrende rigmand, fortæller Susan Astani åbenhjertigt til sine venner og følgere på Facebook.

‘Når noget er uretfærdigt, så gør det virkelig ondt. Min glade mand er totalt knust og kan ikke holde tårerne tilbage.’