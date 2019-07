Christian Kjær er for nylig blevet diagnosticeret med sygdommen Parkinson. Den triste nyhed er den sidste i rækken af udfordringer for den tidligere kammerherre, der har haft et svært år.

Han er blevet idømt 30 dages betinget fængsel, han har fået frataget sine ærestitler, hans søn har været alvorligt syg, og senest er han altså selv blevet diagnosticeret med Parkinson.

Især fratagelsen af ærestitlerne gjorde, at rigmanden valgte at sælge sin kæmpebolig 'Sandbjerggaard', for at rykke til udlandet.

Susan Astani-Kjær har tidligere fortalt B.T, at det er en blandet fornemmelse at skulle forlade deres hjem igennem så mange år.

'Jeg er ked af det. Det er hårdt, og det gør ondt på os allesammen,'skrev Astani til B.T. i en sms.

Flytningen blev en realitet, da Christian Kjær ifølge ham selv blev uretfærdigt dømt for at have kørt ind i en vagt, der stod ved cykkelløbet 'Sorgenfriløbet'. Ifølge dommen kørte Kjær med meget lav fart ind i en trafikofficial. Farten på bilen gjorde, at påkørslen i dommen blev betragtet som et skub.

Spørger man rigmanden selv, så mener han til gengæld, at det var ham, der blev udsat for vold. Han har forklaret, at en af de to trafikofficials havde hånden inde i hans bil og slog ham med en stav, da det ene slag ramte ham i øjet.

Men nedturen stoppede ikke der. Dronning Margrethe valgte nemlig, efter dommen faldt, at tage Kjærs ærestitler fra ham. Det skete i maj, cirka tre måneder efter Christian Kjær havde fået dommen for at have begået vold mod en tjenestemand i funktion.

Sandbjerggaard blev sat til salg, efter Kjær havde fået nok. Beslutningen faldt i kølvandet på dommen, advokaten fik, da han påkørte en trafikofficial ved et cykkelløb. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Sandbjerggaard blev sat til salg, efter Kjær havde fået nok. Beslutningen faldt i kølvandet på dommen, advokaten fik, da han påkørte en trafikofficial ved et cykkelløb. Foto: Ida Marie Odgaard

Kjær, der er advokat, har tidligere kunnet bryste sig af titler som kammerherre, hofjægermester og ridder af første grad af Dannebrog.

Sammenstødet, som Christian Kjær blev dømt for, fandt sted 18. august sidste år, men det er ikke kun med loven, Kjær har haft udfordringer. Også hans kære har været alvorligt syge.

Omkring en måned før Dronningen fratog Kjær hans ærestitler, var han og konen Susan Astani-Kjær ude for en anden voldsom oplevelse.

Hans søn, den syv-årige Alexander blev nemlig akut indlagt i april. Det skete, da forældrene ikke kunne få kontakt til ham. Alexander havde influenza, og han blev først lagt i isolation, men kom på intensiv efter nogle dage, hvor han begyndte at vise tegn på bedring.

Kendetegn for Parkinson De tre hovedsymptomer er: Langsomme træge bevægelser (hypokinesi)

Rysten (tremor)

Muskelstivhed (rigiditet) Til at begynde med optræder disse tre forskellige symptomer normalt ikke sammen eller samtidigt, men med tiden kan de komme til at gøre det. Når lægen observerer de tre hovedsymptomer, kan diagnosen stilles. Sommetider bliver det sværere at koncentrere sig, samtidig med at man har de 'motoriske' problemer. Man føler sig træt og uoplagt. Vi kalder disse sidstnævnte problemer for 'kognitive'. Kilde: Parkinsonforeningen. Læs mere om sygdommen på deres hjemmeside.

»Det er vores værste mareridt,« kommenterede Susan Astani-Kjær dengang til Se og Hør.

Nu, hvor familien har valgt, at de skal begynde et nyt kapitel i deres liv, står de over for en ny udfordring. Christian Kjær har fået konstateret Parkinson. Familien holder ferie og har derfor valgt ikke at kommentere på nuværende tidspunkt. Kjær er i gang med et udredningsforløb, men man kan se, hvordan der også er tid til hyggeligt samvær for familien.

Blandt andet kan man se, at Susan Astani-Kjær har lagt en video på sin åbne Instagram-profil, hvor hun er ude og blive trukket i en oppustelig sofa efter en speedbåd ved havnebyen Cannes i Frankrig.

Og selv om der havde været udfordringer, slog Kjær også fast, at han havde det godt, da B.T. mødte ham til premiere på Bakkens Hvile. 'Jeg har det dejligt,' lød beskeden.