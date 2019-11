En garanti på én million dollars og et personligt brev til den amerikanske præsident.

Der er tilsyneladende ingen grænse for, hvad erhvervsmanden og FLShmidth-arvingen Christian Kjær vil gøre for at gøre sin kone, Susan Astani, glad og få samlet familien til jul.

Den danske rigmand har netop afsendt et brev til den amerikanske præsident, hvor han beder præsidenten om at udstede et visum til Susan Astanis 15-årige iranske niece, så hun kan holde jul sammen med familien på den caribiske ø St. Thomas, der hører til USA.

Det viser et brev, som Susan Astani havde lagt på sin facebookside, og som B.T. har fået lov til at referere fra:

Jeg har gjort det, fordi jeg synes, det er synd, at der er forskel på folk. Man skal være god ved alle dem, der er gode ved en Christian Kjær

I brevet forklarer Christian Kjær blandt andet, at han er gift med en iransk læge, og at han har forsøgt at skaffe et visum til niecen, der går i skole sammen med Susan Astanis børn på en kostskole i Schweiz.

»Jeg er villig til at stille en garanti på én million dollars bare for at vise, at pigen ingen intentioner har om at blive i USA. Hun elsker sin familie og skole i Schcweiz,« lyder det blandt andet fra Christian Kjær i brevet.

Christian Kjær fortæller til B.T., at han har gjort det for at gøre Susan Astani glad:

»Hun er så sød. Jeg kan godt lide mennesker. Jeg har gjort det, fordi jeg synes, det er synd, at der er forskel på folk. Man skal være god ved alle dem, der er gode ved en. Sådan må man godt have lov at have det. Det er der i hvert ingen, der kan tage fra mig,« siger Christian Kjær, der ikke helt ved, hvad han skal forvente af præsidenten.

»Det kan godt være, at han synes, det er dumt, at jeg tager dem (iranere, red.) i forsvar«, siger han.

Tror du, at han svarer dig og giver hende et visum?

»Det ville være fantastisk. Men det gør han nok ikke. Han ser sikkert slet ikke brevet, men jeg håber, han vil være lidt positiv, for han har været så negativ,« siger Christian Kjær.

Han fortæller, at han aldrig har mødt Donald Trump personligt.

Det er et pænt stor beløb på én million dollars, du vil stille?

»Det sker der jo ikke noget ved, for det giver jo minusrenter i dag, så om de står det ene eller andet sted, er jo lige gyldigt. Det er for at lægge vægt bag ordene.«

Susan Astani skriver i en sms til B.T., at hun blev meget rørt af sin mands gestus:

'Christian er bare så fantastisk, og han prøver at gøre en forskel', skriver hun og forklarer, at brevet var en overraskelse, som Christian Kjær havde klar, da Susan fredag kom hjem fra Schweiz, hvortil parret er ved at flytte ned sammen.

'Jeg blev helt rørt til tårer i øjnene, da jeg fandt ud af hans indsats for min skyld og for min niece. Han er den sødeste mand på jorden', skriver Susan Astani, der efterfølgende har fjernet brevet fra de sociale medier..

Susan Astani og Christian Kjær har tidligere på året fortalt, at de flytter til Schweiz, inden året er omme.

Susan Astani er allerede flyttet, mens Christian Kjær venter med flytningen til Skat har opgjort hans skatteregnskab.

Parret har valgt at bosætte sig i byen Villars-Sur-Ollon i den fransktalende del af Schweiz sydøst for Genevèsøen.

Her har Christian Kjær arvet et hus efter hans mor, der i nogle år boede i Schweiz.

Villars-sur-Ollon ligger kun en times kørsel fra den skole, hvor kronprinsparrets børn skal gå i 12 uger efter nytår.

Det er dog ikke den samme kostskole, som Susan Astanis børn går på, oplyser Christian Kjær.

Susan Astani fortæller, at niecen er bedste veninde med hendes datter, og at hun er en del af deres liv.