Rigmanden Christian Kjær er tilsyneladende blevet træt af at vente på en køber til sin luksusejendom Sandbjerggaard i Nordsjælland.

Efter ni måneder uden salg har FLSmith-arvingen valgt endnu engang at nedsætte ejendommen med et stort millionbeløb.

Hele syv millioner har Christian Kjær høvlet af prisen på den flotte 120 år gamle ejendom, som har hele 11 værelser, en tennisbane samt hestestald og folde. Ifølge ejendomsmægler Ole Lindgren & Partner er gården en gammel proprietærgård.

Med det nye nedslag har rigmanden nu sat prisen ned med hele 18 millioner, siden han satte ejendommen, som han har ejet gennem flere årtier, til salg i maj.

Christian Kjær har atter engang sat sin luksusejendom i Sandbjerg ned med et stort millionbeløb. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Christian Kjær har atter engang sat sin luksusejendom i Sandbjerg ned med et stort millionbeløb. Foto: Ida Marie Odgaard

Den oprinDelige pris var på 70 millioner kroner, men allerede i august valgte rigmanden at sætte ejendommen hele 11 millioner kroner ned.

Dengang fortalte han til B.T., at han aldrig havde regnet med at få 70 millioner for den smukke ejendom, men at han bare sagde den høje pris til mægleren, fordi han var rasende.

Årsagen til salget er nemlig, at Christian Kjær flytter til Schweiz sammen med sin kone Susan Astani, fordi han føler sig uretfærdigt behandlet.

I 2019 blev han idømt 30 dages betinget fængsel for at have påkørt en official ved et cykelløb nær Sandbjerggaard i august sidste 2018.

Christian Kjær gav oprindeligt kun halvanden million kroner for Sandbjerggaard. Nu har han sat ejendommen til salg for 52 millioner kroner efter to prisnedslag. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Christian Kjær gav oprindeligt kun halvanden million kroner for Sandbjerggaard. Nu har han sat ejendommen til salg for 52 millioner kroner efter to prisnedslag. Foto: Ida Marie Odgaard

Christian Kjær har hele tiden nægtet sig skyldig og mener, at de frivillige trafikofficials rottede sig sammen mod ham.

Som følge af dommen fik rigmanden, der var nær ven af prins Henrik, frataget sine royale titler, så han ikke længere er kammerherre, hofjægermester eller ridder af første rang af Dannebrog.

Og det blev altså for meget for erhvervsmanden, der besluttede at flytte fra Danmark.

»Vi flytter, når skattevæsenet får tid – når de får tid til at give mig en kvittance på det, som revisoren har lavet. Jeg er klar i det øjeblik, de er færdige,« fortalte rigmanden i november.

Susan Astani er sammen med sin mand og børn flyttet til Schweiz. Foto: Silla Bakalus Vis mere Susan Astani er sammen med sin mand og børn flyttet til Schweiz. Foto: Silla Bakalus

Susan Astani var på daværende tidspunkt allerede flyttet til Schweiz, mens Kjær selv altså ventede på Skat.

Kjærparret har valgt at slå sig ned i den Schweiziske bjergby Villars-sur-Ollon, hvor Christian Kjærs mor boede gennem mange år. Familien ejer flere huse i byen, fortalte Susan Astani, da B.T. besøgte hende i de schweiziske alper i december.

Selv om Christian Kjær nu har sat sin ejendom ned med 25 procent i forhold til den første udbudspris, så kommer han dog næppe til at tabe penge. Da han købte ejendommen for mere end 40 år siden, gav han 'kun' halvanden million kroner for den, fortalte han til B.T. i 2017.

Sandbjerggaard er i øvrigt ikke den eneste ejendom, som Christian Kjær har sat til salg. Tidligere på måneden satte han også en anden ejendom i Sandbjerg til salg - dog for en noget mindre sum på seks millioner kroner.

Christian Kjær ejer dog fortsat flere andre ejendomme i Danmark, blandt andet en jagtejendom i Skærbæk Plantage i Midtjylland samt en lystejendom på Venø nord for Holstebro.