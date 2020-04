Advokaten og mangemillionæren Christian Kjær var så godt som klar. Klar til at tage det første spadestik i sit helt nye byggeprojekt i Silkeborg.

Men nu er det hele sat på standby.

En klage fra to naboer til Planklagenævnet betyder nemlig, at der kan gå helt op til ni måneder, før FLSmidt-arvingen kan få lov til at rive en gammel landejendom på hans grund i Salten Ådal ned for at gøre plads til en ny bolig med plads til opstaldning af heste til avlsarbejde.

Sagsbehandlingstiden i Planklagenævnet er nemlig på op til ni måneder.

Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Foto: Ida Marie Odgaard

»Jeg forstår det simpelthen ikke. Vi har tilpasset alt i forhold til de indvendinger, naboerne har haft, og kommunen har godkendt det hele,« fortæller en frustreret Christian Kjær fra sit hjem i Schweiz til B.T.

Naboerne var i første omgang utilfredse med, at byggeriet befandt sig uden for det byggefelt, hvor den faldefærdige gamle landejendom ligger, ligesom de ikke ville have, at Christian Kjær anlægger en ridebane.

Men det er heller ikke det, han ønsker, fortæller han.

»Jeg forstår ikke klagen. Jeg har ikke engang sagt, at der skulle være en ridebane. Det er streget fra ansøgningen, så der er ikke noget med den ridebane.«

Christian Kjær og hans kone Susan Astani. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Christian Kjær og hans kone Susan Astani. Foto: Thomas Lekfeldt

Frustrationen er særligt stor, fordi der for Christian Kjær er en helt særlig grund til, hvorfor han vil i gang med sit nye byggeprojekt.

»Når jeg ikke skal bo i mit hus i Sandbjerg, så kunne jeg lige så godt flytte mine heste. For jeg har noget, jeg skylder Danmark. Jeg skylder Danmark, fordi jeg har fået lov at rejse med ud som dansk mester og ride, og derfor vil jeg have nogle heste og give dem til nogle gode ryttere. Det var planen.«

Christian Kjær bor i dag Schweiz med sin kone Susan Astani, hendes to børn og deres fælles søn.

Mangemillionæren flyttede ud af Danmark sidste år. Det skete i en protest over en dom, han fik i august 2018.

Her blev han idømt 30 dages betinget fængsel for at have påkørt en officia med lav fart l i forbindelse med et cykelløb nær sit hjem, Sandbjerggård.

På grund af dommen fik han frataget sine royale titler som kammerherre, hofjægermester og Ridder af 1. grad af Dannebrog, og derfor valgte han og Susan Astani at sætte huset til salg.

I første omgang for 70 millioner kroner, men som sidenhen er blevet nedjusteret prisen til 52 millioner kroner.

Men nu betyder klagen, at mangemillionæren og tidligere toprytter står i en vanskelig situation, hvor han ikke ved, hvad han skal gøre.

Christian Kjær, da han fyldte 70 år i 2012. På billedet ses han med sin kone, Susan Astani, samt hendes to børn og deres fælles lille søn. Foto: Betina Garcia Vis mere Christian Kjær, da han fyldte 70 år i 2012. På billedet ses han med sin kone, Susan Astani, samt hendes to børn og deres fælles lille søn. Foto: Betina Garcia

»Ejendommen skal jo ryddes, og mine heste skal væk fra Sandbjerggård inden sommer. Og til efteråret kan hestene ikke engang være udenfor længere, så til den tid skulle ejendommen på Vorretvej i Silkeborg jo have været bygget færdig.«

»Nu skal vi bruge ni måneder på at få en tilladelse, og så skal jeg betale en masse penge for at have dem stående hos en tredjemand. Det er dumt, og nu ved jeg ikke, hvor jeg skal gøre af dem,« forklarer han.

Det eneste lille håb, FLSmidt-arvingen i øjeblikket har, er, at naboerne vælger at trække klagen tilbage.

Christian Kjær slår dog fast, at han udover klagen har det godt i sit hjem Schweiz sammen med sin familie, hvor han lige nu er fanget på grund af coronavirussen.

Den 76-årige erhvervsmand er således ved godt mod og forsikrer, at han har det godt.