Christian Kjær var onsdag aften taget til premiere på Bakkens Hvile med de berømte bakkesangerinder for at have sig en hyggelig aften ovenpå en periode, der har budt på nogle nedture.

»Jeg er slank og smuk og dejlig,« sagde Kjær til en af de fremmødte journalister.

Han slog fast, at han havde det godt, men at han altså ikke havde tænkt sig at kommentere på sagen, hvor han blev dømt for at have kørt ind i en trafikoficial tidligere på året.

Christian Kjær, som mødte op sammen med sin kone, Susan Astani-Kjær, ville heller ikke sige noget om parrets valg om at sælge deres enorme bolig, Sandbjerggaard.

Christian Kjær har været på kur, men havde i dagens anledning købt sig en is. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Vi har valgt, at vi bare svarer med et 'ingen kommentarer',« sagde Susan Astani-Kjær.

Der var lagt en plan, sagde hun, men ville ikke svare på, hvad den bestod af.

Hele sagen startede med, at Christian Kjær kørte ind i en trafikofficial, som sammen med sin makker stod og ledte trafik udenom cykelløbet Sorgenfriløbet.

Da sagen kom for retten, blev Kjær idømt 30 dages betinget fængsel, en bøde på 10.000 kr. og så fik han frataget kortet.

Christian Kjær og konen Susan AstaniKjær kæmpede en smule om de kolde sager, men de endte med, at Kjær fik lov til at beholde isvaflen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Desuden fik han også frataget sine titler som kammerherre, hofjægermester samt ridder af første rang af Dannebrog.

Konen til Kjær har tidligere løftet låget for, at hendes mand har været hårdt ramt af det hele.

»Titlerne spiller ikke en så stor rolle, men uretfærdigheden over at miste de fine titler på baggrund af en løgnehistorie gør meget ondt. Det er simpelthen ikke fair,« sagde hun tidligere på året til B.T.

På det tidspunkt kunne hun fortælle, at hendes mand var utrøstelig, og at han græd og græd.

Det var dog ikke til at mærke, da Christian Kjær mødte op onsdag aften. Her var han i godt humør, som han også sagde til journalisterne, og der blev joket til højre og venstre.

Christian Kjær er på kur, fortalte konen, men de to havde givet sig selv lov til at nyde en is, inden de skulle ind og se premieren.

Tidligere år har de to været faste gæster, når bakkesangerinderne lader viserne svæve ud til publikum.

Blandt andet har de flere gang fulgtes med Prins Henrik, dengang han levede. Han var også en fast gæst på Bakkens Hvile.