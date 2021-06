Christian Fuhlendorff og hans kone havde bestilt en rejse med ankomst til hotellet ved middagstid. Det var bevidst. For det er nemmest, når man har to trætte børn efter en lang flyvetur, fortæller komikeren på Facebook.

Men ud af det blå ændrede rejseselskabet TUI flyafgangen, så den lille familie nu lander midt om natten, når de snart skal på ferie.

'Der er heller ikke noget federe end at ankomme til et hotel om natten med to trætte børn. Den perfekte måde at starte en ferie på,' skriver Christian Fuhlendorff.

Men problemerne stoppede ikke her. For tirsdag stod han op til en ny overraskelse.

Komiker Christian Fuhlendorff. Foto: Ida Marie Odgaard

'Nu skal vi heller ikke bo på det hotel, vi havde bestilt. I havde sgu lige valgt at rykke os,' skriver han.

'Det er nærmest som at rejse med sine forældre. Der havde man heller ingen indflydelse. Forskellen er bare, at nu skal man selv betale,' skriver han og tilføjer, at han nu venter i spænding på, hvad den næste overraskelse bliver.

Og noget tyder på, at der ér grobund for flere overraskelser.

B.T. har været i kontakt med Christian Fuhlendorff, der ikke har nogen uddybende kommentarer til sit opslag.

Men komikeren er blot én af mange danskere, der har fået deres ferie ændret uden videre forklaring.

På Trustpilot såvel som på Christian Fuhlendorffs opslag er det væltet ind med kommentarer fra andre, der har oplevet det samme – eller værre.

'Vi oplevede det samme. Og der blev ferien endda også rykket en dag frem. Det passede TUI bedre,' skriver en følger, mens en anden kan berette:

'Vores rejse hos TUI er også blevet rykket lidt frem og tilbage – fra dag til nat, og nu igen til dag ... gad vide, om vi overhovedet kommer afsted.'

Blandt de mange utilfredse er sågar én, der angiveligt fik sin ferie flyttet til et helt andet land.

Til B.T. fortæller TUIs pressechef, Mikkel Hansen, at han ikke kan udtale sig om Christian Fuhlendorffs sag, men at rejsebureauet selv vil tage fat i komikeren.

Men Christian Fuhlendorff er jo ikke den eneste, der er kommet i klemme. Hvad er årsagen til, at I har ændret i så mange kunders rejser uden forklaring?

»Det kan være noget med, at et hotel har valgt ikke at åbne op igen på grund af situationen med corona, og vi så har måttet flytte kunderne til et andet hotel. Jeg kan ikke give flere detaljerede svar lige nu, men vi er ved at undersøge sagen til bunds,« siger Mikkel Hansen, der forventer at kunne vende tilbage senere med både en årsag og en løsning på de mange problemer.

TUI var tidligere kendt under navnet Star Tour, men ændrede navn i 2016.