Christian Fuhlendorff har scoret sig et nyt job.

Et job, hvis titel han ikke helt vil stå ved. Han er nemlig blevet kreativ direktør for podcastbureauet Podads, hvor han skal udvikle podcasts.

»Jeg ville gerne have kaldt det noget andet i starten. Jeg foreslog 'kreativ kraft', men det er mere bare formelt, man kalder det direktør. Jeg ligger overhovedet ikke noget i det,« lyder det ærligt fra den 39-årige komiker til B.T.

For selvom han nu sidder bag et hævesænkebord og da også har været med til et par møder, så ser han ikke sig selv som chef.

Christian Fuhlendorff har været vidt omkring i den kreative branche - blandt andet har han været vært på genopførslen af 'Husk lige tandbørsten'.

»Jeg har ikke sagt det til nogen i stand up-branchen, og jeg håber lidt, at ingen ser det. For jeg kan huske, at vi simpelthen drillede Jonatan Spang så meget, da han var direktør på Nørrebro Teater, så jeg må hellere holde helt lav profil,« joker Christian Fuhlendorff.

Men faktisk er han ikke bare blevet direktør. Han er også blevet medejer af Podads.

Men hvor meget det har kostet ham nu at kunne kalde sig det, kender han ikke det eksakte beløb på endnu.

»Bare skriv, at jeg har givet mange millioner,« lyder det med et glimt i øjet.

Stolt familiefar og kontorets weirdo

Men selvom det nok ikke er i millionklassen, så har Christian Fuhlendorff haft masser af succes som komiker, tv- og radiovært, manuskriptforfatter og podcaster.

Og igennem det virke har han delt ud af, at han også er tidligere misbruger, ordblind og har gået på specialskole.

Alligevel betyder den nyvundne titel som direktør ikke så meget.

»Dengang havde jeg nok tilpas storhedsvanvid til at sige: 'Hvad, først da du blev 40?'« lyder det med et grin.

For det har aldrig været karrieren, han gruede for.

»Jeg havde aldrig kunne forudse det liv, jeg har nu med kone og børn og hund ude på Amager. For det er sgu nok den ting, der er kommet mest bag på mig, og som jeg er blevet stoltest af. Det var det, jeg dengang frygtede mest, jeg ikke ville få,« indrømmer Christian Fuhlendorff.

For i dag er han gift på syvende år med konen Karina Feldborg, som han har tolvårige Michala og otteårige Conrad med.

»Det var det, 12-årige Christian ville være mest stolt af – og så er det heldigt, at det også er det, som 40-årige Christian er mest stolt af.«

Christian Fuhlendorff.

For dengang i sjette klasse var han »rigtig langt nede« og turde ikke håbe på alt det, han har i dag.

»Jeg kan bare huske, at jeg spurgte min mor engang, om hun troede, jeg nogensinde ville få en kæreste. Det svarede hun, at det vidste hun ikke. 'Men jeg bliver direktør, ikke?' – 'Det gør du!',« joker Christian Fuhlendorff.

Direktør er han i hvert fald nu. Selvom han dårligt vil stå ved det.

»Jeg tror sgu heller ikke, de andre inde på kontoret ser på mig som direktør. Jeg tror, de ser mig som lidt en weirdo med alle mine rollespilsting ovre i hjørnet. Så der er ikke meget, der har ændret sig, siden jeg gik på specialskole,« lyder det med et grin.

Alligevel ved man aldrig helt, hvordan livet former sig.

Men i hvert fald er Christian Fuhlendorff klar til den næste udfordring i sit foreløbigt 39 år lange liv: Direktørstillingen.